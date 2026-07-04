Alpha Box Office Day 2: आलिया भट्ट की फिल्म दोपहर 3 बजे तक भी नहीं कमा पाई 1 करोड़, ये है अब का कलेक्शन

Alpha Box Office Day 2: आलिया भट्ट की फिल्म दोपहर 3 बजे तक भी नहीं कमा पाई 1 करोड़, ये है अब का कलेक्शन
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आया है। फिल्म दोपहर 3 बजे तक 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अक्षय कुमार की फिल्म 9वें दिन के बद भी दे रही है टक्कर। जानिए अब तक का कलेक्शन।
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिले खराब रिव्यू का असर कलेक्शन पर पड़ रहा है। पहले दिन 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग की थी। ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में कमाल कर सकती है, लेकिन आज दूसरे दिन दोपहर 3 बजे तक फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। फिल्म को देखने थिएटर तक ज्यादा ऑडियंस नहीं पहुंच रही है।
अब तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा ने पहले दिन 9.25 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी और आज दूसरे दिन यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे तक सिर्फ फिल्म ने 83 लाख का कलेक्शन किया है। देशभर में एल्फा के 1300 से ज्यादा शोज दिखाए जा रहे हैं।अब तक फिल्म न एकुल 10 करोड़ से ज्यादा का कुल कलेक्शन किया है। शाम तक इस कलेक्शन के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की बात करें तो अपने 9वें दिन भी ये फिल्म कमाई कर रही है। फिल्म ने दोपहर 3 बजे तक 76 लाख का कलेक्शन किया।शाम तक ये कलेक्शन बढ़ सकता है। फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।
फिल्म की कहानी
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा में वो एक ऐसी एजेंट का किरदार निभा रही हैं जो भारत में घुसे पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। उनके साथ शरवरी वाघ भी हैं जो उनकी जुड़वा बहन के किरदार में हैं। दोनों एक्ट्रेस जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करते दिखती हैं, बाइक चलाती हैं, बंदूक से कत्ल करती हैं, और बम से हमला करती हैं।पैक्ड फिल्म में बॉबी देओल विलेन बने हैं और अनिल कपूर की कहानी प्रभावित करती है। लेकिन ये एक्शन पैक्ड परफॉरमेंस, और एक्टर्स का काम इस फिल्म को देखने वाली ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने एल्फा को यशराज बैनर के तले बनी सबसे कमजोर स्पाई थ्रिलर बताया। कई अन्य क्रिक्टिस ने इस फिल्म की कहानी को कमजोर बताया है।
उदय चोपड़ा इ लिखी है कहानी
बता दें, एल्फा की कहानी एक्टर उदय चोपड़ा ने लिखी है। उदय अब फिल्मों से दूर विदेशी बिजनेस में अपनी पहचान बनाने में बिजी हैं। डायरेक्शन की काम शिव रवैल ने संभाला था जो इससे पहले द रेलवे मैन सीरीज बना चुके हैं। अब उनका काम एल्फा में नजर आ रहा है। फिल्म के डायलॉग इशिता मोइत्रा ने लिखे। इसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा जिन्होंने 100 से 130 तक इस फिल्म पर खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने सबसे ज्यादा 25 करोड़ की मोटी रकम फीस के तौर पर ली है। वहीं शरवरी को 3 से 5 में निपटा दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में कामयाब हो।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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