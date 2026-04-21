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कपड़े बेचने के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स को छोड़ आलिया भट्ट के चेहरे का इस्तेमाल कर रहा पाक ब्रांड, एआई से कर रहा फ्रॉड

Apr 21, 2026 04:01 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आलिया भट्ट के फैंस तब हैरान रह गए जब एक्ट्रेस की फोटो एक पाकिस्तानी क्लोदिंग ब्रांड में दिखी। सभी यही सोच में पड़ गए कि एक पाकिस्तानी क्लोदिंग ब्रांड में आलिया कैसे प्रमोशन कर सकती हैं।

कपड़े बेचने के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स को छोड़ आलिया भट्ट के चेहरे का इस्तेमाल कर रहा पाक ब्रांड, एआई से कर रहा फ्रॉड

भारत में पाकिस्तानी फिल्मों की रिलीज को बैन किया हुआ है। ना ही भारती फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम किया जा रहा है और ना ही पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टाग्राम पेज भारत में अवेलेबल है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के एक कपड़े के ब्रांड में आलिया भट्ट की फोटोज देख फैंस को झटका लगा।

क्या है आलिया की फोटोज का पूरा मामला

सभी को पहले लगा कि आलिया ने क्या उनके ब्रांड्स के लिए शूट किया है, लेकिन तुरंत पता चल गया कि आलिया की फोटोज का एआई से यूज कर ये पाकिस्तानी क्लोदिंग ब्रांड अपनी आउटफिट्स का प्रमोशन कर रहे है। इस ब्रांड का नाम वाजायश है। इनके पेज पर आलिया की कई अलग-अलग इमेज दिख रही है, अलग-अलग आउटफिट से। इन फोटोज को शेयर कर ब्रांड ने लिखा, यहां तक कि आलिया भट्ट को भी हमारा प्योर शीशा सिल्क कलेक्शन पसंद है।

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लोगों के रिएक्शन

इस पोस्ट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि आलिया को पता भी नहीं होगा कि उनकी फोटो का कहां यूज किया जा रहा है। एक ने लिखा कि फेक मार्केटिंग एआई के साथ। एक ने लिखा कि आलिया के नाम पर खूब फ्रॉड की जा रहे हो। वहीं एक ने लिखा कि ये फेक एआई चीप मार्केटिंग है।

प्रोफेशनल लाइफ

आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। इस फिल्म में आलिया के साथ वेदांग राणा लीड रोल में थे। इस फिल्म को आलिया ने प्रोड्यूस भी किया था। हालांकि फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

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अपकमिंग फिल्में

अब वह अल्फा और लव एंड वॉर में भी नजर आएंगी। अल्फा में आलिया भट्ट एक्शन करती नजर आएंगी। यह यश राज फिल्म्स की फिल्म है और इसमें आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। वहीं लव एंड वॉर में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में होंगे। फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं।

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रणबीर के साथ आलिया की यह दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ब्रह्मास्त्र में नजर आए थे। वैसे काफी समय से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ब्रह्मास्त्र 2 आएगी, लेकिन इसका कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले रामायण फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि रामायण की रिलीज के बाद ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू किया जाएगा। तो अगर ये फिल्म भी बनती है तो आलिया और रणबीर के फैंस को दोनों एक बार फिर साथ दिखेंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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