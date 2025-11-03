अगले साल रिलीज होगी आलिया भट्ट की एक्शन थ्रिलर ‘अल्फा’, अनन्या पांडे की फिल्म के साथ होगा क्लैश

संक्षेप: Box Office Clash: आलिया भट्ट की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की है। इस बार आलिया की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अनन्या पांडे की फिल्म के साथ क्लैश होगा।

स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज डेट बदल दी गई है। पहले ये फिल्म 25 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे अगले साल रिलीज करने का फैसला लिया है। उनका कहना कि उन्हें वीएफएक्स (VFX) में समय लग रहा है इसलिए वे इस फिल्म को इस साल रिलीज नहीं कर पाएंगे।

फिल्म की रिलीज डेट यशराज फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म ‘अल्फा’ अब अगले साल 17 अप्रैल के दिन रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आएंगी। इनके अलावा, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी फिल्म में दमदार एक्शन और स्टंट्स करते दिखाई देंगे। इस फिल्म को डायरेक्टर शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं आदित्य चोपड़ा इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।

इस फिल्म के साथ होगा क्लैश जहां ‘अल्फा’ 17 अप्रैल के दिन रिलीज होगी। वहीं अनन्या पांडे की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ 10 अप्रैल के दिन आएगी। इस फिल्म में अनन्या पांडे के साथ लक्ष्य लीड रोल में दिखाई देंगे। ये पहली बार है जब अनन्या और लक्ष्य पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अनन्या और लक्ष्य की फिल्म को विवेक सोनी डायरेक्ट करेंगे। वहीं करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।