धुरंधर की सक्सेस की वजह से क्या अक्षय खन्ना को लिया बॉर्डर 2 में? भूषण बोले- प्रॉफिट के...

संक्षेप: अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी बॉर्डर 2 में नजर आए हैं बतौर कैमियो। अब भूषण कुमार जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बताया कि अक्षय को फिल्म में लेने की वजह क्या थी।

बॉर्डर 2 का कमाल जारी है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की झलक भी दिखी। अब बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म में अक्षय को धुरंधर की सक्सेस के बाद नहीं लिया है।

अक्षय को फिल्म में लेने के लिए क्या बोले भूषण न्यूज 18 से बात करते हुए भूषण कुमार ने कहा, ‘आप ऐसी कोई फिल्म नहीं बना सकते। ये सब पहले से स्क्रिप्ट में था। यहां तक कि हमने उनका पोर्शन धुरंधर की रिलीज के बाद ही कर दिया था। अक्षय पहले से फिल्म में थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमने धुरंधर की रिलीज के बाद उन्हें जोड़ा है।’

अब यह तो सब जानते हैं कि धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। उनका डांस और लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।

कैमियो बिजनेस या प्रॉफिट के लिए नहीं है भूषण ने यह भी कहा कि कोई भी कैमियो बिजनेस और मार्केटिंग के लिए नहीं किया है। ऐसा ही सुनील शेट्टी के लिए है। ऐसा नहीं कि हमने उन्हें बाद में लाने की कोशिश की है। वह बॉर्डर 2 में होने ही थे बतौर कैमियो। मैं सभी से कहूंगा कि फिल्म के क्रेडिट को मिस मत करना। सीन का वो कैमियो इमोशनल है।

अक्षय का फिल्म में होना बॉर्डर 2 को ट्रिब्यूट वहीं डायरेक्टर अनुराग सिंह ने कहा, ‘हमने उनके पार्ट को 10-11 दिसंबर में शूट किया था। अक्षय का बॉर्डर 2 में होना ट्रिब्यूट था बॉर्डर के लिए। वह स्टोरी के पार्ट में पहले से थे और जो लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी रपके उन्हें गोल्डन नगेट मिला है।’

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन जहां 30 करोड़ कमाए, वहीं दूसरे दिन 36.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन तो फिल्म में जबरदस्त उछाल आया और मूवी ने 54.5 करोड़ की कमाई की है। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 ने 3 दिन में 121 करोड़ कमाए।