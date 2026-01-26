Hindustan Hindi News
धुरंधर की सक्सेस की वजह से क्या अक्षय खन्ना को लिया बॉर्डर 2 में? भूषण बोले- प्रॉफिट के...

संक्षेप:

अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी बॉर्डर 2 में नजर आए हैं बतौर कैमियो। अब भूषण कुमार जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बताया कि अक्षय को फिल्म में लेने की वजह क्या थी।

Jan 26, 2026 12:05 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 का कमाल जारी है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की झलक भी दिखी। अब बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म में अक्षय को धुरंधर की सक्सेस के बाद नहीं लिया है।

अक्षय को फिल्म में लेने के लिए क्या बोले भूषण

न्यूज 18 से बात करते हुए भूषण कुमार ने कहा, ‘आप ऐसी कोई फिल्म नहीं बना सकते। ये सब पहले से स्क्रिप्ट में था। यहां तक कि हमने उनका पोर्शन धुरंधर की रिलीज के बाद ही कर दिया था। अक्षय पहले से फिल्म में थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमने धुरंधर की रिलीज के बाद उन्हें जोड़ा है।’

अब यह तो सब जानते हैं कि धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। उनका डांस और लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।

कैमियो बिजनेस या प्रॉफिट के लिए नहीं है

भूषण ने यह भी कहा कि कोई भी कैमियो बिजनेस और मार्केटिंग के लिए नहीं किया है। ऐसा ही सुनील शेट्टी के लिए है। ऐसा नहीं कि हमने उन्हें बाद में लाने की कोशिश की है। वह बॉर्डर 2 में होने ही थे बतौर कैमियो। मैं सभी से कहूंगा कि फिल्म के क्रेडिट को मिस मत करना। सीन का वो कैमियो इमोशनल है।

अक्षय का फिल्म में होना बॉर्डर 2 को ट्रिब्यूट

वहीं डायरेक्टर अनुराग सिंह ने कहा, ‘हमने उनके पार्ट को 10-11 दिसंबर में शूट किया था। अक्षय का बॉर्डर 2 में होना ट्रिब्यूट था बॉर्डर के लिए। वह स्टोरी के पार्ट में पहले से थे और जो लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी रपके उन्हें गोल्डन नगेट मिला है।’

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन जहां 30 करोड़ कमाए, वहीं दूसरे दिन 36.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन तो फिल्म में जबरदस्त उछाल आया और मूवी ने 54.5 करोड़ की कमाई की है। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 ने 3 दिन में 121 करोड़ कमाए।

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी, वरुण, अहान और दिलजीत के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी हैं। फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे पी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
