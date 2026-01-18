अक्षय खन्ना करने वाले हैं RACE 4 में कमबैक? प्रोड्यूसर तौरानी ने कास्टिंग को लेकर दिया जवाब

संक्षेप: धुरंधर-2 के बाद अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्में कौन सी होंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फैंस बेताब हैं। गॉसिप गलियारों में चर्चा थी कि शायद वह रेस-4 में बतौर लीड विलेन नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की वजह से अक्षय खन्ना को इतनी हाइप मिल गई है कि अब वह अपनी अगली फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझकर कर रहे हैं। क्रिएटिव कारणों के चलते उन्होंने दृश्यम-3 छोड़ दी, हालांकि इस पर मेकर्स का ओपिनियन अलग है। लेकिन क्या रेस-4 में अक्षय खन्ना एक बार फिर वापसी करेंगे? मालूम हो कि अक्षय खन्ना ने फिल्म रेस (2008) में काम किया था, लेकिन फिर इसके पार्ट-2 और पार्ट-3 में नजर नहीं आए।

RACE 4 में नहीं होंगे अक्षय खन्ना? अब धुरंधर के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद चर्चा छिड़ी कि वह रेस-4 में बतौर लीड विलेन फिर एक बार नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऐसा बिलकुल भी नहीं है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने साफ किया है कि अक्षय खन्ना रेस फ्रैंचाइजी के अगले पार्ट में वापसी नहीं करेंगे, जिससे फिल्म के अगले पार्ट को लेकर चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है। एक इंटरव्यू में तौरानी ने इन अफवाहों को विराम देते हुए कहा, "नहीं, हमने अक्षय से संपर्क नहीं किया है। इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी।"