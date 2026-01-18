Hindustan Hindi News
अक्षय खन्ना करने वाले हैं RACE 4 में कमबैक? प्रोड्यूसर तौरानी ने कास्टिंग को लेकर दिया जवाब

धुरंधर-2 के बाद अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्में कौन सी होंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फैंस बेताब हैं। गॉसिप गलियारों में चर्चा थी कि शायद वह रेस-4 में बतौर लीड विलेन नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई?

Jan 18, 2026 08:36 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की वजह से अक्षय खन्ना को इतनी हाइप मिल गई है कि अब वह अपनी अगली फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझकर कर रहे हैं। क्रिएटिव कारणों के चलते उन्होंने दृश्यम-3 छोड़ दी, हालांकि इस पर मेकर्स का ओपिनियन अलग है। लेकिन क्या रेस-4 में अक्षय खन्ना एक बार फिर वापसी करेंगे? मालूम हो कि अक्षय खन्ना ने फिल्म रेस (2008) में काम किया था, लेकिन फिर इसके पार्ट-2 और पार्ट-3 में नजर नहीं आए।

RACE 4 में नहीं होंगे अक्षय खन्ना?

अब धुरंधर के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद चर्चा छिड़ी कि वह रेस-4 में बतौर लीड विलेन फिर एक बार नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऐसा बिलकुल भी नहीं है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने साफ किया है कि अक्षय खन्ना रेस फ्रैंचाइजी के अगले पार्ट में वापसी नहीं करेंगे, जिससे फिल्म के अगले पार्ट को लेकर चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है। एक इंटरव्यू में तौरानी ने इन अफवाहों को विराम देते हुए कहा, "नहीं, हमने अक्षय से संपर्क नहीं किया है। इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी।"

स्टार कास्ट को लेकर दिया जवाब

कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि फिल्म में उनके किरदार को वापस लाने के लिए कहानी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि निर्माता रमेश ने इस बारे में कहा, "उन्हें वापस लाने के बारे में सोचा नहीं है। पहली फिल्म में उनके किरदार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी, और वह वहीं रहेगी।" फिल्म के अलग-अलग एक्टर्स की कास्टिंग को लेकर भी रमेश तौरानी ने साफ किया और कयासों को खारिज करते हुए कहा, "अभी तक किसी भी एक्टर को फाइनल नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट पर काम जारी है।"

