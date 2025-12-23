बॉर्डर 2 में सनी देओल संग आएंगे धुरंधर अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ

संक्षेप: सनी देओल की बॉर्डर 2 में अब फिल्म के पहले पार्ट के 2 हीरो की भी एंट्री होने वाली है और वो हैं अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी। हालांकि फिल्म में दोनों का कैमियो है।

बॉर्डर 2 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। बॉर्डर 2 जिसमें पहले पार्ट से सिर्फ सुनील शेट्टी लीड रोल में थे, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ अब फिल्म में पुराने 2 किरदार और जुड़ने वाले हैं और वह हैं अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी। इसके अलावा फिल्म में क्या खास होने वाला है, आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे होगा कैमियो मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 की बॉर्डर फिल्म से 3 एक्टर्स को लिया जाएगा, छोटे कैमियो के लिए। पहली फिल्म 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर आधारित थी। वहीं बॉर्डर 2 भी 1971 इंडिया-पाकिस्तान वॉर के बैकड्रॉप पर है तो ऐसे में जो ओरिजनल फिल्म के किरदार हैं वो नए फिल्म के किरदारों से मिलेंगे। डायरेक्टर अनुराग और प्रोड्यूसर राइटर निधि दत्ता ने सोचा कि पहले पार्ट के किरदारों को लेकर इसे यादगार बनाया जा सकता है।

साथ दिखेंगे सुनील शेट्टी और अहान रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी और नई फिल्म के करेक्टर्स 1971 वॉर की शुरुआत से पहले मिलेंगे। यह काफी शानदार आइडिया है क्योंकि इसके जरिए पिता-बेटे सुनील शेट्टी और अहान को साथ में फैंस देख पाएंगे।

वहीं जो 3 किरदार हैं उन्हें डिजिटली डी एज किया जाएगा यानी कि उन्हें पहली बॉर्डर की तरह जवान किया जाएगा क्योंकि बॉर्डर की रिलीज को 28 साल हो गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में अक्षय और सुदेश ने अपने-अपने पोर्शन की शूटिंग कर ली है मुंबई में। सुनील का पार्ट ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुआ हुआ है क्योंकि किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से उनका लुक अलग है और स्पेशल एफेक्ट्स से उन्हें पहले वाले लुक में दिखाएंगे।