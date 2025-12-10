Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडakshaye khanna ranveer singh film Dhurandhar Box Office collection day 6 wednesday read
Dhurandhar Box Office: रणवीर-अक्षय खन्ना की फिल्म छूने वाली है 200 करोड़, 6 दिन में कमा डाले इतने

Dhurandhar Box Office: रणवीर-अक्षय खन्ना की फिल्म छूने वाली है 200 करोड़, 6 दिन में कमा डाले इतने

संक्षेप:

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर शानदार एक्टिंग और दमदार कहानी के लिए पसंद की जा रही है। कमाई की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में शानदार कलेक्शन कर लिया है। जल्द फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।

Dec 10, 2025 09:57 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनती जा रही है। ऑडियंस, फिल्म क्रिटिक्स से लेकर सेलिब्रिटीज भी फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म में नजर आ रहे अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फिल्म की कमाई की बात करें तो वीकेंड अपर धमाका करने के बाद ये फिल्म वीक डेज में भी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 174 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

फिल्म की धमाकेदार कमाई

250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ के साथ धमाकेदार शुरुआत की थी। दूसरे दिन शनिवार को 32 करोड़, रविवार को कमाई 43 करोड़ तक पहुंच गई, सोमवार को फिल्म ने 23.25 करोड़ कमाए और आज मंगलवार को 26.50 करोड़। और आज बुधवार को फिल्म की कमाई खबर लिखने तक 21.71 हुई है। रिलीज़ के बाद इन 6 दिनों में फिल्म ने कुल 174.96 करोड़ कमा लिए हैं। अगले दो दिनों में फिल्म 200 करोड़ पार कर जाएगी।

read moreये भी पढ़ें:
धुरंधर से पहले इन 5 फिल्मों में विलेन बने थे अक्षय खन्ना, हैरान हो गई थी ऑडियंस

जमकर हो रही है तारीफ

बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से खूब चल रही है। फिल्म को लेकर हो रही तारीफ की वजह ऑडियंस थिएटर तक जा रही है। रणवीर सिंह की दमदार परफॉरमेंस और अक्षय खन्ना का किरदार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियंस ने इस फिल्म का असली धुरंधर अक्षय खन्ना को बताया है। वहीं आर माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के किरदार की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म अगले दिनों में 200 करोड़ की कमाई करने वाली है।

read moreये भी पढ़ें:
जानिए OTT पर कहां देख सकेंगे रणवीर सिंह की धुरंधर

OTT रिलीज की जानकरी

हाल में धुरंधर के OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी भी सामने आई थी बताया गया था कि नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ में फिल्म के दोनों राइट्स खरीदे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।