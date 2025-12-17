Dhurandhar Box Office: आज हुई सबसे कम कमाई, फिर भी घाटा नहीं, वीकेंड पर हो सकते हैं 600 करोड़

Dhurandhar Box Office: आज हुई सबसे कम कमाई, फिर भी घाटा नहीं, वीकेंड पर हो सकते हैं 600 करोड़
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ऑडियंस को इतनी पसंद आ रही है कि कामकाजी दिनों में ये धमाका कर रही है। वीकेंड पर धमाका करने के बाद आज दूसरे बुधवार को फिल्म ने सधी हुई कमाई की है। फिल्म इस वीकेंड 600 करोड़ पार पहुंच सकती है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस समय की सबसे चर्चित फिल्म है। असली घटना और कहानी पर पर्दे पर दिखाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर के काम की तारीफ हो रही है। इस फिल्म में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और देश में हुई घटनाओं ओ दिखाया गया है जो ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर रही है।चौतरफा फिल्म की तारीफ हो रही है इसलिए कामकाजी दिनों में भी ये फिल्म धमाका कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने आज अपने 13 वें दिन फिर से शानदार कमाई की है।
बुधवार की कमाई
5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने अपने पहले हफ्ते में 207 करोड़ कमाए थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में साल का सबसे बड़ा धमाका करेगी। धुरंधर के दूसरे हफ्ते की कमाई ने रणबीर कपूर की एनिमल, अल्लू अर्जुन की पुष्पा, समेत कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे वीकेंड के शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़, रविवार को 58 करोड़, सोमवार और मंगलवार को 30 करोड़ से ज्यादा और आज मंगलवार को ये खबर लिखने तक 21.29 करोड़ कमाए हैं। फिल्म की कुल कमाई 433.4 करोड़ तक पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वीकेंड पर फिल्म 600 करोड़ पार सकती है।
फिल्म इसलिए आ रही है पसंद
फिल्म धुरंधर अपनी शानदार कहानी, असली घटनाओं को ऑडियंस तक पहुंचाने, एक्टर्स की दमदार परफॉरमेंस, डायरेक्शन, म्यूजिक और कास्टिंग के लिए पसंद की जा रही है। धुरंधर देखने वाली ऑडियंस और सेलेब्स ने इसे इस साल की शानदार फिल्म बताया है। धुरंधर जनवरी तक कमाई कर सकती है। ऐसे में रिलीज होने वाली फिल्मों की कमाई पर फर्क पड़ सकता है।
