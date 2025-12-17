Hindustan Hindi News
धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने अपने घर में करवाया वासु शांति हवन

धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने अपने घर में करवाया वासु शांति हवन

संक्षेप:

फिल्म धुरंधर की सक्सेस के बाद अब अक्षय खन्ना अलीबाग वाले घर पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने वास्तु शांति की पूजा रखवाई घर में और हवन भी करवाया। 

Dec 17, 2025 07:53 am IST
अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में वैसे रणवीर सिंह, आर माधवन और अर्जन रामपाल भी हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट अक्षय ले गए हैं। अब इतनी सक्सेस के बीच अक्षय अपने अलीबाग वाले घर में प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।

पंडित जी ने बताया अक्षय के बारे में

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने फिल्म की सक्सेस के बाद अपनी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी में वास्तु शांति हवन रखवाया है। इस पूजा की फोटो पंडित जी ने शेयर की है। फोटो शेयर कर पंडित ने लिखा कि मिझे अक्षय खन्ना के घर में पूजा करने का मौका मिला। उनका सिंपल और पॉजिटिव नेचर काफी अच्छा था।

ऑनस्क्रीन भाई ने की थी तारीफ

बता दें कि इससे पहले दानिश पंदौर जिन्होंने फिल्म में अक्षय के कजिन भाई का किरदार निभाया है, उन्होंने जूम को दिए इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर काफी रिजर्व नेचर के हैं। वह सेट पर आते सबसे अच्छे से मिलते और फिर अपने काम पर फोकस करके। कैमरे के सामने वह बिल्कुल अलग हो जाते हैं।

फिल्म धुरंधर की बात करें तो मूवी ने अब तक 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।

अक्षय की अगली फिल्म

वहीं धुरंधर के बाद अक्षय अब फिल्म महाकाली में नजर आने वाले हैं। यह मूवी 2016 में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय शुक्राचार्या का किरदार निभाने वाले हैं जो असुर के गुरू थे। कुछ दिनों पहले फिल्म से अक्षय का लुक रिलीज हुआ था जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

Dhurandhar akshaye khanna

