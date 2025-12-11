करिश्मा कपूर की शादी में पति के सामने ही एक्ट्रेस के हाथ में अक्षय खन्ना ने किया था किस

संक्षेप: अक्षय खन्ना का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो करिश्मा कपूर की शादी का है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे करिश्मा की शादी में जाकर एक्टर ने उनके हाथ में किस किया था।

अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है। अब इसी बीच अक्षय का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो करिश्मा कपूर की शादी के दौरान का है। अक्षय वीडियो में करिश्मा के पास जाते हैं और उनके हाथ में किस कर देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है वायरल वीडियो में वीडियो में आप देखेंगे कि करिश्मा और संजय सबसे मिलते हैं। इस दौरान अक्षय आते हैं और करिश्मा से मिलते हुए उनके हाथ पर किस करते हैं। करिश्मा भी हंसते हुए उन्हें मिलती हैं।

अक्षय और करिश्मा का नाम काफी जुड़ा था बता दें कि एक समय पर करिश्मा और अक्षय का नाम काफी जुड़ा था। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में थे और करिश्मा के पिता रणधीर कपूर भी इस रिश्ते से काफी खुश थे। उन्होंने विनोद खन्ना के पास भी शादी का प्रपोजल भेजा था। लेकिन करिश्मा की मां बबीता बीच में आ गईं और उन्होंने इस रिलेशन को खत्म करने को कहा। बबीता का कहना था कि करिश्मा अपने करियर के पीक पर थीं औप ऐसे में उन्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए।

बस इसके बाद दोनों का रिलेशन वहीं खत्म हो गया। करिश्मा ने फिर बाद में अभिषेक बच्चन से सगाई कर ली थी। लेकिन बाज में वो भी टूट गई। इसके बाद करिश्मा ने संजय कपूर से शादी कर ली। हालांकि यह शादी भी नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया।