Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshaye Khanna Joins Telugu Debut Mahakali Sets Amid Drishyam 3 Fallout And Dhurandhar Success
दृश्यम 3 से बाहर होने के बाद अब अक्षय ने शुरू की महाकाली की शूटिंग, करेंगे तेलुगु डेब्यू

दृश्यम 3 से बाहर होने के बाद अब अक्षय ने शुरू की महाकाली की शूटिंग, करेंगे तेलुगु डेब्यू

संक्षेप:

अक्षय खन्ना अब तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। वह तेलुगु मूवी महाकाली में काम कर रहे हैं जो एक फीमेल सुपरहीरो मूवी है। सेट से अक्षय की फोटो सामने आई है।

Jan 02, 2026 06:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर की सक्सेस और दृश्यम 3 से बाहर होने की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच अक्षय खन्ना अब फिल्म महाकाली में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय अपना तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं। यह उनकी पहली तेलुगु मूवी होने वाली है। पिछले सितंबर में फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा ने फिल्म से अक्षय का पोस्टर रिलीज किया था और बताया था कि वह शुक्राचार्या का किरदार निभाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अक्षय की पहली तेलुगु फिल्म

वहीं अब डायरेक्टर पूजा कोल्लूरू ने अक्षय के साथ फोटो शेयर की है फिल्म के सेट से। फोटोज शेयर कर अक्षय ने लिखा, 2025 के लिए शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे पुश किया मेरे लिमिट्स से बाहर होने के लिए और मुझे खुद से इंट्रोड्यूस करवाया।

पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म टॉलीवुड की

बता दें कि महाकाली टॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म है। यह एक बड़ी मूवी है जिसे जल्द रिलीज करने का प्लान है।

दृश्यम 3 को लेकर विवाद में

बता दें कि अक्षय पिछले कुछ दिनों से कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हैं। दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर ने उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही मूवी छोड़ दी।

अभिषेक पाठक ने लगाए अक्षय पर आरोप

वहीं दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने कहा कि सक्सेस अक्षय खन्ना के सिर पर चढ़ गई है। वहीं अक्षय को लीगल नोटिस भेजा गया है।

उन्होंने बताया था कि अक्षय को नवंबर में साइन कर लिया था और उन्होंने शूट से 5 दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी जबकि उनका लुक, कॉस्ट्यूम और नरेशन सब पूरा हो गया था। इतना ही नहीं उन्होंने अक्षय को एक सोलो फिल्म करने का भी चैलेंज किया था।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में आएंगी अक्षय खन्ना की तीन फिल्में, यहां देखिए लिस्ट

अभिषेक से जब पूछा गया कि इन सब पर अजय देवगन का कैसा रिएक्शन है जो फिल्म के लीड हीरो हैं तो उन्होंने कहा कि अजय ने सब मुझपर छोड़ दिया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
drishyam 3 akshaye khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।