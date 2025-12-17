Hindustan Hindi News
Akshaye Khanna Gandhi My Father National Award Winning Acting Goes Viral Social Media after Dhurandhar
अक्षय खन्ना की इस फिल्म के नाम है एक नेशनल अवॉर्ड, मूवी की वजह से अनुपम खेर और अनिल कपूर के बिगड़ गए थे रिश्ते

संक्षेप:

धुरंधर की रिलीज के बाद से ही अक्षय खन्ना की कई सारी पुरानी फिल्मों की क्लिप्स वायरल हो रही हैं। ऐसी ही कुछ क्लिप्स अक्षय खन्ना की उस फिल्म की भी वायरल हो रही हैं जिसके नाम एक नेशनल अवॉर्ड भी है। क्या आपको पता है इस फिल्म का नाम?

Dec 17, 2025 03:17 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर में दमदार परफॉर्मेंस के बाद हर कोई अक्षय खन्ना की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना की पुरानी फिल्मों की क्लिप्स वायरल हो रही हैं और लोग कह रहे है कि अक्षय खन्ना शुरू से ही शानदार एक्टर थे, लेकिन उनका समय अब आया है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में एक ऐसी फिल्म की भी क्लिप वायरल हो रही है जिसके नाम एक नेशनल अवॉर्ड भी है। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है गांधी, माय फादर। फिल्म को फिरोज अब्बास खान ने डायरेक्ट किया था। वहीं, इस फिल्म के लेखक फिरोज अब्बास खान, चंदूलाल दलाल और नीलमबेन पारिख हैं।

2007 में रिलीज हुई थी फिल्म

गांधी, माय फादर एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म को अनिल कपूर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म 3 अगस्त साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म में महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बीच के तनाव के बारे में दिखाया गया है।

क्या है फिल्म का प्लॉट

फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में दर्शन जरीवाला, अक्षय खन्ना, भूमिका चावला, शेफाली शाह और विनय जैन जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में दर्शन जरीवाला ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था। अक्षय खन्ना फिल्म में हरीलाल गांधी के किरदार में नजर आए हैं।

फिल्म ने जीते ये अवॉर्ड्स

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म के लिए दर्शन जरीवाला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवॉर्ड मिला था। इसके अलावा, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग 7.3 है।

अनुपम और अनिल कपूर के रिश्ते में आ गई थी खट्टास

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म की वजह से अनिल कपूर और अनुपम खेर के रिश्तों में खट्टास आ गई थी। अनिल कपूर फिल्म में अनुपम खेर को गांधी की भूमिका में कास्ट करना चाहते थे। अनुपम खेर फिल्म में काम करने के लिए मान भी गए थे, लेकिन बाद में अनुपम खेर ने अपनी ही फिल्म मैंने गांधो को नहीं मारा पर काम करने लगे थे। इस बात से अनिल कपूर बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। दरअसल, अनिल कपूर को लगा कि अनुपम अपनी फिल्म में गांधी का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने अनिल कपूर को बताया नहीं था। बाद में, अनुपम खेर ने साफ भी किया था कि वो अपनी फिल्म में गांधी का किरदार नहीं निभा रहे थे।

