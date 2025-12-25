अक्षय खन्ना ने पहले रिजेक्ट कर दिया था धुरंधर से अपना लुक, बोले थे- नहीं भूलना चाहिए कि...

संक्षेप: फिल्म धुरंधर की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बताया कि कैसे अक्षय खन्ना ने अपने किरदार रहमान डकैत के लुक को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं उन्होंने फिर क्या सलाह दी थी।

फिल्म धुरंधर काफी समय से छाई हुई है थिएटर और सोशल मीडिया पर। अक्षय खन्ना का डांस सीक्वेंस और उनके लुक्स के भी काफी चर्चे हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके लुक को रीक्रिएट किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले अपने लुक से अक्षय खुश नहीं थे। उनके इस लुक को लेकर लंबे डिस्कशन्स हुए हैं।

अक्षय पहले नहीं थे खुश डिजिटल कमेंट्री से बात करते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने बताया कि शुरू में प्लान स्ट्रेटफॉर्वर्ड था। अक्षय खन्ना को ज्यादातर पठानी में दिखना था। लेकिन एक्टर को लगा कि कुछ मिसिंग है। हमने उन्हें कुर्ता जीन्स भी दिया। हमें अक्षय सर का इन्पुट भी चाहिए था। अक्षय सर ने खुद बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी गलियों से ही आया है।

उस सलाह ने किरदार का पूरा विजुअल आर्क ही बदल किया। स्मृति ने बताया कि कैसे कॉस्ट्यूम जर्नी एक्सप्लेन करती है रहमान डकैट की ऊंचाई को। हम उन्हें लाइनेन और डेनिम से सिल्क वूल पठानी तक देते हैं।

अक्षय ने दी सलाह उन्होंने आगे बताया कि प्रोसेस इतना आसान नहीं था। अक्षय पहले इस लुक को लेकर श्योर नहीं था। उन्होंने अपना पहला लुक टेस्ट दिया और फिर कुछ हफ्तों के बाद हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं श्योर नहीं कि हमें ये रूट लेना चाहिए और हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी गलियों से आया है इसलिए उसकी वाइब में एक तरह का कठोरता जैसा होना चाहिए।

Fa9la गाने वाला लुक भी लास्ट मोमेंट पर हुआ क्रिएट फिल्म में रहमान डैकट का जो Fa9la गाने वाला सीक्वेंस है जिसे इतना पसंद किया जा रहा है, वो लुक भी लास्ट मिनट पर फाइनल हुआ। स्मृति ने बताया कि पहले आइडिया था कि सभी ब्लैक पहनें, लेकिन अगर आपने ओरिजनल बलोची को देखा है तो वे व्हाइट बहुत पहनते हैं। आदित्य सर ने फिर सजेस्ट किया कि व्हाइट पर जाओ क्योंकि वही ओरिजनल लुक है। लेकिन यह काफी चैलेंजिंग था क्योंकि दर्जन भर डांसर तेज सनलाइट में होंगे जिससे विजुअल बैलेंस करना एक रिस्क है। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अक्षय सर पूरा ब्लैक पहनेंगे और बाकी सारे डांसर्स व्हाइट।