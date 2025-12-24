Hindustan Hindi News
धुरंधर की सक्सेस के बाद क्या फीस को लेकर दृश्यम से बाहर हो गए अक्षय खन्ना? जानें मामला

धुरंधर की सक्सेस के बाद क्या फीस को लेकर दृश्यम से बाहर हो गए अक्षय खन्ना? जानें मामला

संक्षेप:

फिल्म दृश्यम और उसके दूसरे पार्ट को काफी पसंद किया गया है। अब हाल ही में मेकर्स ने तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को लेकर इस बीच नई खबर आ रही है।

Dec 24, 2025 05:56 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अक्षय खन्ना जो पिछले कुछ दिनों से धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, उनके फैंस तब काफी एक्साइटेड हो गए थे जब हाल ही में दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट हुई। फैंस अक्षय और अजय देवगन को एक बार फिर आमने-सामने देखना चाहते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अक्षय, दृश्यम 3 से बाहर हो गए हैं।

क्या है मामला

बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय पैसों और मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंस की वजह से फिल्म से बाहर हुए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्षय ने अपनी फीस बढ़ने का फैसला किया है। इसके अलावा अक्षय ने अपने लुक्स में बदलाव की भी मांग की थी। इन डिमांड्स की वजह से उनकी मेकर्स के साथ उनकी अनबन हुई और फिर उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया।

ऑफिशियल कन्फर्मेशन होना बाकी

हालांकि रिपोर्ट में बाद में यह भी बताया गया है कि मेकर्स और अक्षय के बीच अब भी बातचीत जारी है और फिलहाल उनके फिल्म से बाहर होने की कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। अब देखते हैं कि अक्षय की डिमांड क्या पूरी हो जाएगी या फिर वह फिल्म को अलविदा कहेंगे।

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

खैर अक्षय की फिल्म धुरंधर की बात करें तो आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मंगलवार को 17.25 करोड़ की कमाई की और इसके साथ फिल्म ने लगभग 590 करोड़ कमा लिए हैं। इस फिल्म ने शाहरुख खान की जवान को पछाड़ दिया है जिसका हिंदी में ओवरऑल कलेक्शन टोटल 582.31 करोड़ था। हालांकि भारत में टोटल जवान का कलेक्शन 640.25 करोड़ था।

अक्षय का बॉर्डर 2 में कैमियो

वहीं हाल ही में यह भी खबर आई कि अक्षय खन्ना का सुनील शेट्टी के साथ फिल्म बॉर्डर 2 में स्पेशल कैमियो होगा। इस फिल्म में पहले से सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं।

