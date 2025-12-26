दृश्यम 3 में गंजा नहीं दिखना चाहते थे अक्षय खन्ना, डिमांड पूरी नहीं होने पर छोड़ दी फिल्म?

संक्षेप: अक्षय खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर वायरल हो गए हैं। इस बीच दृश्यम 3 से उनके बाहर होने की असली वजह से सामने आ रही है। सिर्फ पैसे नहीं गंजा सिर ढकने के लिए पहने जाने वाली विग थी वजह?

अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर के रहमान डकैत बनकर खबरों में बने हुए हैं। एक्टर का ये किरदार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिल्म में उनकी परफॉरमेंस इतनी शानदार है कि ऑडियंस को बाकी कलाकार कमतर लगने लगे हैं। इस साल अक्षय खन्ना फिल्म छावा से भी छा गए और अब धुरंधर धमाका कर रही है। ऐसे में एक्टर की डिमांड बढ़ गई है। हाल में रिपोर्ट सामने आई थी कि दृश्यम 3 में भी एक्टर नजर आने वाले थे। लेकिन बढ़ी हुई फीस की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अक्षय ने सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि सिर पर पहने जाने वाली विग की वजह से भी फिल्म से बाहर होना सही समझा।

क्या इस वजह से फिल्म दृश्यम 3 से बाहर हुए अक्षय खन्ना? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक , ‘छावा में अक्षय ने विलेन के रूप में दमदार किरदार निभाया। वहीं धुरंधर में उन्होंने पूरी तरह से ऑडियंस का दिल जीत लिया। वो अब अगले बड़े सितारे बन चुके हैं। इसे समझते हुए उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया। इसी के चलते उन्होंने दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर से 21 करोड़ रुपए मांगे।” रिपोर्ट में आगे कहा गया, “दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर हैरान रह गए। उन्होंने अक्षय को समझाने की कोशिश की कि इतनी बड़ी रकम देने से फिल्म का बजट बढ़ जाएगा। लेकिन अक्षय खन्ना को लगा कि उनकी मांग जायज है। उन्हें पता था कि अब उनकी मौजूदगी से फिल्म के प्रति उत्साह काफी बढ़ जाता है।”

विग पहनना चाहते थे अक्षय खन्ना रिपोर्ट में आगे विग पहनने की डिमांड के बारे में भी कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना और प्रोड्यूसर के बीच पैसों के अलावा विग को लेकर भी बातचीत हुई थी। दरअसल, अक्षय ने दृश्यम 2 में अपने सिर पर विग नहीं पहनी थी। लेकिन अब एक्टर दृश्यम 3 में विग पहनना चाहते थे। लेकिन मेकर्स को ये सुझाव पसंद नहीं आया। पैसों के अलावा ये मुख्य वजह सामने आ रही है।