'फासला' के बाद अक्षय खन्ना का शाहरुख खान के 'छैंय्या छैंय्या' पुराना डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर उड़ा रहा गर्दा

संक्षेप: 'धुरंधर' का 'Fa9la' गाना काफी हिट रहा। इस गाने पर अक्षय खन्ना के डांस मूव्ज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। इसे अक्षय ने खुद एक्टर ने अपनी तरफ से किए थे। ऐसे में अब अक्षय का एक सालों पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।

आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को ऐसा तोड़ा कि सभी देखकर हैरान रह गए। मूवी में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी की कहानी तो दमदार है ही इसके गाने भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए। खासतौर पर 'धुरंधर' का 'Fa9la' गाना। इस गाने पर अक्षय खन्ना के डांस मूव्ज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। दिलचस्प बात तो ये है कि इस गाने में अक्षय के जिस डांस स्टेप ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है असल में वो स्क्रिप्टेड नहीं थे, उसे खुद एक्टर ने अपनी तरफ से किए थे। ऐसे में अब अक्षय का एक सालों पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।

शाहरुख के गाने पर थिरके अक्षय दरअसल, रेडिट पर अक्षय खन्ना का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। अक्षय का ये वीडियो साल 2000 के एक अवॉर्ड इवेंट का हैं। इस दौरान अक्षय खन्ना शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने 'छैय्या छैय्या' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसे अलावा भी अक्षय कई और गानों पर डांस करते दिखे। अक्षय के साथ स्टेज पर ट्विंकल खन्ना भी डांस करती दिख हैं। इस दौरान ट्विंकल ने गोल्डन लहंगा पहना है, जबकि अक्षय ब्लैक ब्लेजर, ट्राउजर, मैचिंग टी-शर्ट और कैप में बेहद कूल लग रहे हैं।

फैंस ने की जमकर तारीफ अक्षय खन्ना का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर फैंस तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वो इतने अच्छे क्यों हैं? उन लोगों में से एक जो बिना कोशिश किए ही हॉट लगते हैं।' दूसरे ने कमेंट किया, 'अक्षय खन्ना एक बहुत ही अंडररेटेड डांसर हैं।' इस वीडियो पर एक फैन ने कमेंट किया, 'अक्षय एक ट्रू मेगास्टार हैं।' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अक्षय वाकई बहुत अच्छा डांस करते हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।