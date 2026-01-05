Dhurandhar: अक्षय खन्ना के भाई ने अभी तक नहीं देखी फिल्म, वजह पूछने पर एक्टर ने दिया यह जवाब

संक्षेप: धुरंधर की रिलीज के बाद इसकी ऐसी माउथ पब्लिसिटी हुई कि जिसने सुना वही यह फिल्म देखने के लिए थिएटर जा पहुंचा, लेकिन इस मूवी से जुड़ा एक शख्स अभी तक यह फिल्म नहीं देख सका है।

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। कई हफ्तों से फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है और 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के बावजूद अभी तक थिएटर्स में डटी हुई है। लोग बड़े पर्दे पर इस फिल्म को एक्सपीरियंस करने के लिए अभी भी थिएटर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म से जुड़े एक खास शख्स ने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है। हम बात कर रहे हैं रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले एक्टर अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना की।

अक्षय के पास ऑफर्स की लाइन फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा जिस एक एक्टर के काम की सबसे ज्यादा बात हुई है वो अक्षय खन्ना हैं। फिल्म में वह काफी ब्रूटल अवतार में नजर आए हैं और इस मूवी के बाद उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई है। उनके काम की तुलना 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों के साथ की जा रही है। लेकिन जब अक्षय खन्ना के काम की इतनी ही तारीफ हो रही है, तो फिर आखिर उनके भाई राहुल खन्ना ने अभी तक यह फिल्म क्यों नहीं देखी है? इस सवाल का जवाब खुद राहुल ने एक बातचीत के दौरान दिया।

राहुल ने अभी तक क्यों नहीं देखी? राहुल खन्ना ने मिड-डे के साथ बातचीत में कहा, "मैंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो (अक्षय) खुद मुझे यह फिल्म दिखाएं।" राहुल अपने भाई के साथ बैठकर यह फिल्म देखना चाहते हैं। राहुल ने अपने भाई के लुक की तारीफ करते हुए कहा, "वो कुछ भी पहन लेते हैं तो कमाल ही लगते हैं, तो यह तो मुझे पता था कि वो फिल्म में कमाल ही लगेंगे।" राहुल, जो कि विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं, उन्होंने अपने भाई के साथ रिश्ते के बारे में बताया, जो कि आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहा है। राहुल ने कहा कि अभी तक उनका और उनके भाई का रिश्ता बदला नहीं है।