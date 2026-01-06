Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshaye Khanna and Bobby Deol to Reunite for Humraaz 2 Dhurandhar and Animal
अक्षय खन्ना और बॉबी देओल इस फिल्म में आएंगे साथ नजर, सुनिए क्या बोले 'हमराज' के प्रोड्यूसर

अक्षय खन्ना और बॉबी देओल इस फिल्म में आएंगे साथ नजर, सुनिए क्या बोले 'हमराज' के प्रोड्यूसर

संक्षेप:

फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ने जो कमाल किया, वही कमाल धुरंधर में अक्षय खन्ना ने कर दिया। दोनों ही स्टार्स का कमबैक था और रातोरात वो इंटरनेट पर वायरल हो गए। लेकिन क्या हो कि अगर दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर आएं।

Jan 06, 2026 03:03 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल का एक भी डायलॉग नहीं होने के बावजूद वो रातोरात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। कुछ ऐसा ही सनी देओल के साथ फिल्म गदर-2 के बाद हुआ और फिर 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने जलवा कर दिया। इन सभी पुराने स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेकार कमबैक किया है। अब जरा सोचिए कि अगर अक्षय खन्ना और बॉबी देओल किसी फिल्म में एक साथ नजर आ जाएं तो? दोनों की स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए काफी होगी।

हमजार-2 पर क्या बोले प्रोड्यूसर रतन

साल 2002 में आई फिल्म 'हमराज' के सीक्वल में दोनों की धमाकेदार जोड़ी देखने को मिल सकती है। प्रोड्यूसर रतन जैन ने एक इंटरव्यू में इस कल्ट फिल्म के सीक्वल के बारे में बात की है। मालूम हो कि 'हमराज' मूवी में अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और अमीशा पटेल एक साथ नजर आए थे। बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में रतन जैन ने बताया, “अगर मुझे इन दोनों एक्टर्स के लिए सही स्क्रिप्ट मिल जाए तो मैं हमराज-2 बना सकता हूं। हमें ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें वो किरदार के मुताबिक हों, और उनकी उम्र के हिसाब से ही रोल हों।”

अक्षय के लिए पैसा हमेशा से सेकंडरी

बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए रतन ने कहा, "बॉबी और अक्षय दोनों के साथ काम करना बहुत मजेदार तजुर्बा रहा। अक्षय को इस दमदार सक्सेस के बाद कुछ वक्त आराम करने दीजिए। मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बेहतर फिल्मों के हकदार हैं।" उन्होंने कहा, "अक्षय हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, फिल्मों को लेकर बहुत सलेक्टिव रहे हैं। पैसा उनके लिए हमेशा से सेकेंडरी रहा है। अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है तो वह फिल्म रिजेक्ट कर देंगे।"

अक्षय खन्ना की अगली फिल्म कौन सी?

वर्क फ्रंट की बात करें तो धुरंधर में कमाल करने के बाद अक्षय खन्ना अभी अपनी अगली फिल्म की 'महाकाली' की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फैंस एक्साइटेड हैं फिर एक बार उन्हें फिल्म धुरंधर-2 में देखने के लिए। हालांकि इस बात की संभावना कम ही है, क्योंकि पार्ट-1 के क्लाइमैक्स से पहले अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी पार्ट-2 में जब कुछ प्रीक्वल हिस्से दिखाए जाएंगे तो उनमें अक्षय खन्ना नजर आ सकते हैं। बता दें कि धुरंधर से पहले अक्षय खन्ना ने छावा में विलेन का रोल निभाया था, जिसकी काफी तारीफ हुई।

लेखक के बारे में

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
