अक्षय खन्ना और बॉबी देओल इस फिल्म में आएंगे साथ नजर, सुनिए क्या बोले 'हमराज' के प्रोड्यूसर

संक्षेप: फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ने जो कमाल किया, वही कमाल धुरंधर में अक्षय खन्ना ने कर दिया। दोनों ही स्टार्स का कमबैक था और रातोरात वो इंटरनेट पर वायरल हो गए। लेकिन क्या हो कि अगर दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर आएं।

फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल का एक भी डायलॉग नहीं होने के बावजूद वो रातोरात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। कुछ ऐसा ही सनी देओल के साथ फिल्म गदर-2 के बाद हुआ और फिर 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने जलवा कर दिया। इन सभी पुराने स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेकार कमबैक किया है। अब जरा सोचिए कि अगर अक्षय खन्ना और बॉबी देओल किसी फिल्म में एक साथ नजर आ जाएं तो? दोनों की स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए काफी होगी।

हमजार-2 पर क्या बोले प्रोड्यूसर रतन साल 2002 में आई फिल्म 'हमराज' के सीक्वल में दोनों की धमाकेदार जोड़ी देखने को मिल सकती है। प्रोड्यूसर रतन जैन ने एक इंटरव्यू में इस कल्ट फिल्म के सीक्वल के बारे में बात की है। मालूम हो कि 'हमराज' मूवी में अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और अमीशा पटेल एक साथ नजर आए थे। बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में रतन जैन ने बताया, “अगर मुझे इन दोनों एक्टर्स के लिए सही स्क्रिप्ट मिल जाए तो मैं हमराज-2 बना सकता हूं। हमें ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें वो किरदार के मुताबिक हों, और उनकी उम्र के हिसाब से ही रोल हों।”

अक्षय के लिए पैसा हमेशा से सेकंडरी बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए रतन ने कहा, "बॉबी और अक्षय दोनों के साथ काम करना बहुत मजेदार तजुर्बा रहा। अक्षय को इस दमदार सक्सेस के बाद कुछ वक्त आराम करने दीजिए। मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बेहतर फिल्मों के हकदार हैं।" उन्होंने कहा, "अक्षय हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, फिल्मों को लेकर बहुत सलेक्टिव रहे हैं। पैसा उनके लिए हमेशा से सेकेंडरी रहा है। अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है तो वह फिल्म रिजेक्ट कर देंगे।"