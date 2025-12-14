Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshaye Khanna and Akshay Kumar to reunite for Bhagam Bhag 2 After Farah Khan Tees Maar Khan
धुरंधर में विलेन बनने के बाद अब इस कॉमेडी सीक्वल में नजर आएंगे अक्षय खन्ना, 2006 में आया था पहला पार्ट

धुरंधर में विलेन बनने के बाद अब इस कॉमेडी सीक्वल में नजर आएंगे अक्षय खन्ना, 2006 में आया था पहला पार्ट

संक्षेप:

धुरंधर में पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद अब अक्षय खन्ना एक कॉमेडी फिल्म में जल्द नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना 15 साल बाद साथ नजर आएंगे। इससे पहले अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना तीस मार खां में साथ नजर आए थे।  

Dec 14, 2025 11:57 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अक्षय खन्ना फैंस के दिलों में उतर गए हैं। हर कोई अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं। अब अक्षय खन्ना को लेकर खबर है कि वो जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म में नजर आनेवाले हैं। इस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ अक्षय कुमार नजर आएंगे। 15 साल बाद अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना एक साथ काम करेंगे। इससे पहले अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार फराह खान की फिल्म तीस मार खां में नजर आए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

15 साल बाद साथ आएंगे अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना साल 2006 में आई कल्ट कॉमेडी फिल्म भागम भाग के सीक्वल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार भागम भाग का हिस्सा थे। अब वो भागम भाग 2 में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मीनाक्षी चौधरी नजर आएंगी।

कब शुरू होगा फिल्म का शूट?

रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म साल फरवरी 2026 में फ्लोर पर जाएगी। वहीं, फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। भागम भाग 2 को राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे। भागम भाग की बात करें तो वो फिल्म प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, जैकी श्रॉफ और लारा दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए थे।

read moreये भी पढ़ें:
2005 में रिलीज हुई सलमान की ये फिल्म अमिताभ-अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी

अक्षय खन्ना की बात करें तो धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस से फैंस काफी इम्प्रेसेड हैं। अक्षय खन्ना इस फिल्म में विलेन की भूमिका में हैं। अब भागम भाग 2 में अक्षय खन्ना कॉमेडी करते नजर आएंगे। इससे पहले भी अक्षय खन्ना कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अक्षय खन्ना की पुरानी फिल्मों की क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।