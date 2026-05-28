अक्षय कुमार का घिस-घिस या वरुण धवन का चुनरी-चुनरी; यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में कौन आगे? देखें टॉप 7
यूट्यूब पर राम चरण के पेड्डी के गाने का दबदबा है वहीं वरुण धवन और अक्षय कुमार भी अपने नए म्यूजिक वीडियोज के साथ कतार में हैं। टॉप 7 लिस्ट में देखिए कि भारत में लोग यूट्यूब पर क्या देख-सुन रहे हैं।
यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियोज की लिस्ट में बॉलीवुड के दो नए गानों की एंट्री हुई हैं। ये सॉग्स भारत में खूब सुने जा रहे हैं। पहला गाना है वरुण धवन का चुनरी-चुनरी और दूसरा है, अक्षय कुमार की वेलकम टु द जंगल का घिस-घिस। अब दोनों में किसको ज्यादा बज मिला है, यह तो आप लिस्ट में देख सकते हैं। यहां टॉप 7 गानों को म्यूजिक वीडियोज हैं, जिनके चर्चे हैं। यह ट्रेंडिंग लिस्ट 28 मई 2026 तक अपडेटेड है।
हेल्लालालो
ट्रेडिंग लिस्ट में पहले नंबर पेड्डी फिल्म का गाना हेल्लालालो है। 4 दिन में यह गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। इसे टोटल 30,244,672 व्यूज मिल चुके हैं। गाने को राम चरण के फैन्स खूब देख रहे हैं।
रागा ऑफ रिवेंज
दूसरे नंबर पर अनिरुद्ध रविचंदर का गाना रागा ऑफ रिवेंज है। गाना 16 मई को रिलीज हुआ है। अब तक इसे 16,881,625 व्यूज मिल चुके हैं।
चुनरी-चुनरी
तीसरे नंबर पर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना' का गाना चुनरी-चुनरी है। गाना दो दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ है और इसे 16,189,296 व्यूज मिल चुके हैं। गाना पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया है। लोग इस नए वर्जन को देख भी रहे हैं और उन्हें सलमान खान और सुष्मिता सेन याद आ रहे हैं।
घिस-घिस
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टु द जंगल का भोजपुरी गाना घिस-घिस इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। यह गाना तीन दिन पहले रिलीज हुआ है और इसे 17,633,132 व्यूज मिले हैं। गाने में अक्षय कुमार के साथ अक्षरा सिंह भी हैं। खिलाड़ी कुमार के इस नए अवतार को अलग-अलग तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। व्यूज के मामले में भले ही यह चुनरी-चुनरी से आगे हो लेकिन पॉप्युलैरिटी वरुण धवन के गाने की है। गाने पर दिख रही एक्टिविटी के हिसाब से माना जा रहा है पॉप्युलैरिटी बज में वरुण आगे हैं।
हीरो वर्सस विलन
पांच नंबर पर भोजपुरी वीडियो हीरो वर्सस विलन ट्रेंड कर रहा है। रौशन रोही का ये गाना 19 मई को चार्ट में आया है। इसे अब तक 2,769,057 व्यूज मिले हैं।
हेंग हेंगो
नंबर छह पर हेंग हेंगो गाना है। चार दिनों में इसे 1,044,364 व्यूज मिले हैं। यह एक पॉप्युलर कन्नड़ फोक सॉन्ग है।
जनुआ से जित जाई
प्रमोद प्रेमी का भोजपुरी गाना जनुआ से जित जाई नंबर सात पर है। 9 दिन में इसे 1.8 मिलियन व्यूज मिले हैं। गाने की लिरिक्स रवि यादव की हैं। म्यूजिक विकी वॉक्स का है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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