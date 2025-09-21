'चश्मा पहन लो', अक्षय कुमार और पत्नी ट्विंकल का है ये कोड, इसलिए करते हैं इस्तेमाल

अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना का एक कोड शब्द है। ये कोड शब्द है चश्मा पहन लो। अक्षय कुमार ने बताया कि वो कब इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अक्षय को जब सबके सामने ट्विंकल को बोलने के लिए टोकना होता है तो वो इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल में से एक माने जाते हैं। अक्षय कुमार एक शानदार एक्टर हैं। वहीं, ट्विंकल खन्ना एक बढ़िया राइटर हैं। ट्विंकल खन्ना उन लोगों में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनका और उनकी पत्नी का एक कोड शब्द है। इसका इस्तेमाल वो तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि ट्विंकल खन्ना ज्यादा बोल रही हूं।

पत्नी के लिए अक्षय का कोड शब्द आप की अदालत में रजत शर्मा के साथ खास बातचीत में अक्षय कुमार ने अपने जीवन और करियर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात की। इस दौरान रजत शर्मा ने अक्षय कुमार से पूछा कि उन्होंने सुना है कि ट्विंकल खन्ना के लिए उनका एक कोड शब्द है जो वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें लगता है कि ट्विंकल बहुत बोल रही हैं। इस सवाल का जवाब अक्षय कुमार ने हां में जवाब दिया।

जब प्रोड्यूसर के सामने ही ट्विंकल ने उसकी फिल्म को बताया बकवास अक्षय कुमार ने कहा, “हां, कोड शब्द है चश्मा पहन लो। कभी-कभी जब मेरी पत्नी बोलती है तो लगता है कि उनमें कोई फिल्टर नहीं है। एक बार हमारी शादी के बाद, मैं उन्हें एक फिल्म के ट्रायल शो पर ले गया था। प्रोड्यूसर पूछने आया कि भाभी जी फिल्म कैसी लगी? उन्होंने कहा बकवास है। मैं कहीं और देख रहा था। मैंने उन्हें कहा कि अब ये प्रोड्यूसर मुझे कभी अपनी फिल्म के लिए नहीं लेगा।”