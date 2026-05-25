Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय कुमार की वेलकम टु द जंगल का भोजपुरी गाना देखा? ‘घिस-घिस’ देख लोग बोले, ठरकपन से भरा

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टु द जंगल के टाइटल सॉन्ग के बाद अब घिस-घिस गाना रिलीज हुआ है। अक्षय इस गाने में अक्षरा सिंह के साथ बवाल काटते दिख रहे हैं। यहां देखें गाने का वीडियो।

अक्षय कुमार की वेलकम टु द जंगल का भोजपुरी गाना देखा? ‘घिस-घिस’ देख लोग बोले, ठरकपन से भरा

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टु द जंगल का घिस-घिस गाना रिलीज हो चुका है। यह गाना भोजपुरी में है। अक्षय के साथ अक्षरा सिंह हैं। गाने में दोनों ने जबरदस्त डांस किया है। अक्षय साबुन लिए नजर आ रहे हैं और अक्षरा उन्हें घिस-घिसकर नहलाने की बात क रही थीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गाना स्त्री के काटी रात की तरह हिट हो जाएगा। वहीं कई लोग इसे क्रिंज बता रहे हैं।

अक्षय भोजपुरी आइटम बॉय

अक्षय ने अपने ट्विटर पर गाना पोस्ट करके कैप्शन दिया है, 'अगर आपकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा ही घिस रही है तो यह टाइम घिस घिस घिस के साथ वाइब स्विच करने का है।' गाने की शुरुआत में वॉइस आती है, कोई हीरो है आपकी नजर में? इस पर परेश रावल बोलते हैं, 'है एक हीरो जो पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो है। आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है।' इसके बाद बढ़े बाल और दाढ़ी में अक्षय कुमार दिखाई देते हैं। वह एक साबुन लेकर गाते हैं घिस-घिस-घिस। अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह डांस करती दिखती हैं। गाने के बोल हैं, ए राजा साबुन से.., बहियां में भरके पीसेला चक्की। होंठवा पे काटब जैसे मधुमक्खी। मीठा खिलइके, आदत लगाके भाग ना जाइए राजा जी। हम लागल बा दिलवा प्लेबॉय से, रगड़के नहला देब साबुन से।

लोग बोले- बवाल गाना

इस गाने के सिंगर विक्रम मांट्रोस और सुप्रिया पाठक हैं। गाना विक्रम मांट्रोस ने कंपोज किया है। लिरिसिस्ट अभिनव शेखर हैं। इस गाने को मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, मुझे तो लग रहा है कि ये गाना चलने वाला है और जैसे काटी रात वाला गाना स्त्री 2 के लिए चला है, ये गाना वेलकम टु द जंगल के लिए चलेगा। एक ने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि ये भोजपुरी रीमेक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्रिंज बन सके। एक ने लिखा है, बवाल गाना है, डांस एक्सप्रेशंस ठरकपन से भरा हुआ है। एक कमेंट है, ऐसे घिसे-पिटे गाने होंगे तो जनता एग्जिट करेगी। एक ने लिखा है, अक्षय पाजी इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है क्या जो आप नहीं कर सकते।



पहले गाने में दिखी थीं रवीना

वेलकम टु द जंगल के टाइटल ट्रैक में कास्ट के ज्यादातर लोग थे। अक्षय कुमार और रवीना टंडन को साथ डांस करते देख लोगों में एक्साइटमेंट था। वहीं गाने में भीड़ पर लोगों ने ट्रोलिंग भी की थी। गाने में कॉमेडी भी थी और अक्षय कुमार डबल रोल में दिखाई दिए थे।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
WELCOME TO THE JUNGLE Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।