अमिताभ बच्चन की वजह से ओएमजी में भगवान नहीं बनना चाहते थे अक्षय, डायरेक्टर ने बताई कहानी

अक्षय कुमार को लग रहा था कि ओएमजी फिल्म में भगवान का रोल उन्हें सूट नहीं करेगा। उन्हें डर था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। जब पता चला कि रोल थोड़ा हटकर है तो वह राजी हो गए। डायरेक्टर ने मूवी बनने का किस्सा बताया है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:30 PM
ओएमजी फिल्म में अक्षय कुमार कृष्ण वासुदेव यादव के रोल में हैं। उनका किरदार काफी हटकर था और अक्षय शुरू में इसे करना नहीं चाहते थे। मूवी के डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने बताया है कि अक्षय को लग रहा था कि लोग उन्हें भगवान के रोल में स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी वजह अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी। डायरेक्टर ने बताया कि अक्षय कैसे राजी हुए।

लैपटॉप और बाइक वाले गॉड

उमेश शुक्ला फीवर एफएम से बात कर रहे थे। उन्होंने ओएमजी मूवी बनने के पीछे की कहानी बताई। डायरेक्टर ने बताया, 'अक्षय कुमार को प्रोजेक्ट के लिए लेना काफी मुश्किल था। उन्होंने शुरू में मना कर दिया था क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कुछ वक्त पहले ही 'गॉड तुसी ग्रेट हो' फिल्म में भगवान का रोल किया था। फिल्म नहीं चली थी तो अक्षय को लगा कि अगर अमिताभ बच्चन उस रोल में नहीं चले तो वह भगवान के रोल में कैसे कन्विंस कर पाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि हम भगवान को दूसरी तरह से दिखाएंगे, क्योंकि वह लैपटॉप यूज करेंगे, बाइक चलाएंगे तो जैसे हम फिल्मों में भगवान को दिखाते हैं, ये उससे काफी अलग है।'

ऐसे माने अक्षय

उमेश ने बताया कि भगवान की इमेज को अलग तरह से दिखाया जाना अक्षय को पसंद आया। वह बोले, 'उन्हें रोल के कई अलग पहलू काफी पसंद आए जैसे सुदर्शन चक्र को की-चेन से रिप्लेस करना। फिर उन्होंने वो प्ले देखा जिस पर फिल्म आधारित थी और दर्शकों से मिलने वाला रिस्पन्स भी देखा। तब अक्षय को अहसास हुआ कि कहानी में गहराई है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं।'

मिली थीं धमकियां

उमेश ने कहा कि ऐसी कहानी में हमेशा लोगों के रिएक्शन का डर रहता है। वह बताते हैं, 'कुछ दिक्कतें आई थीं क्योंकि मुझे, अक्षय और परेश रावल सबको धमकियां मिली थीं लेकिन किसी तरह यह मैनेज हो गया। जब लोगों ने देखा तो लगा कि बहुत बैलेंस्ड फिल्म है। कहानी रिस्की थी लेकिन आखिरकार काम कर गई।'

