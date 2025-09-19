Akshay Kumar Was Askes If He Stole People Watches He Says One Pulse Used To Press And I Can Stole Anyone Watch अक्षय कुमार पर लगा रिंग और घड़ियां चुराने का आरोप, एक्टर बोले- ऐसी नस दबानी पड़ती है कि मैं..., Bollywood Hindi News - Hindustan
अक्षय कुमार अपने मजाकिया अंदाज और मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब एक्टर से हाल ही में पूछा गया कि क्या वह दूसरे लोगों की घड़ियां चुराते थे तो जानें उन्होंने क्या कहा।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:46 AM
अक्षय कुमार उन स्टार में से एक हैं जिनको देखकर कई लोग इंस्पायर होते हैं। उन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार कहा जाता है, वह एक्शन स्टार हैं। अब अक्षय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं उनपर कई आरोप भी लगते हैं जिसमें से एक चोरी का भी आरोप है तो जानें एक्टर ने क्या कहा।

पढ़ाई में मन नहीं लगता था

दरअसल, अक्षय शो आप की अदालत में पहुंचे और इसका प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में शो के होस्ट रजत शर्मा उनसे कई सवाल पूछते हैं। अक्षय से पूछा जाता है कि क्या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे मार्शियल आर्ट्स करना था। इसके बाद मॉडलिंग की।

मॉडलिंग को लेकर बोले

अक्षय आगे मॉडलिंग को लेकर बात करते हुए कहते हैं कि यहां देखना है, वहां देखना है, कुर्सी में हाथ रखना है फिर उसको देखना है फिर वो बाजू में आकर बैठ गई तो ये सब मिला-जुलाकर 21 हजार रुपये मिल गए।

इस पर रजत बोलते हैं कि नहीं ये नहीं बताया कि 2 घंटे लड़की को गोद में बिठाने के 21 हजार।

अक्षय बोले किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूं

इसके बाद अक्षय से पूछा जाता है कि ऐसा आरोप है कि अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो हाथ में पहनी रिंग और घड़ी वो गिन लेना? इस पर अक्षय बोलते हैं कि ऐसी कोई नस दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूं और किसी की भी।

अक्षय से फिर पूछा जाता है कि क्या कभी पत्नी की घड़ी निकालने की कोशिश की है तो अक्षय बोलते हैं कि मैं अगर वो कोशिश करूंगा तो वो मेरी जिंदगी निकाल देगी।

