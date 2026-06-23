जब खुद को थप्पड़ मारना चाहते थे अक्षय कुमार, अब बोले- मेरी प्रार्थना है कि मौत से 5 मिनट पहले तक शूट करूं
अक्षय कुमार ने अपने करियर को लेकर हाल ही में बात की और बताया कि कैसे एक समय अपने काम को देखकर उनका मन किया कि खुद को थप्पड़ मार दूं।
अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआत में पहले एक्शन फिल्में की थीं। वह पहले एक्शन हीरो कहे जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने अलग-अलग तरह की फिल्में करनी शुरू कर दीं जिसमें कॉमेडी, रोमांटिक और देशभक्ति वाली फिल्में शामिल हैं। अब अक्षय ने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को बतौर एक्टर ट्रांसफॉर्म किया है।
चाहता हूं मौत से 5 मिनट पहले तक शूट करूं
पीटीआई से बात करते हुए अक्षय ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले दशक के बाद वह स्टार एक्शन की इमेज में फंस गए थे और उन्हें वो ब्रेक करना है। उन्होंने फिर अलग-अलग फिल्में करना शुरू की जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और हॉरर कॉमेडी फिल्म शामिल हैं। वह बोले, ‘35 साल काफी लंबा समय है। कम लोगों का 35 साल का करियर हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 40 साल से ज्यादा काम करूं। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं मौत से 5 मिनट पहले भी शूट करूं। पहले मैं जब इंडस्ट्री में आया था तब मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता था।’
जब अक्षय का मन किया थप्पड़ मारूं
अक्षय ने आगे कहा, ‘एक दशक के बाद जब मैंने अपनी फिल्में देखीं तो ऐसा लगा खुद को थप्पड़ मारूं। मैंने सिर्फ एक्शन रोल किए और किसी को नहीं लगा था मैं कुछ और कर पाऊंगा। मुझे लगा कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और मैं अलग किरदार करना चाहता था। इसके बाद मैंने हेरा फेरी, धड़कन, मुझसे शादी करोगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में की। मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है।’
वेलकम ट द जंगल में आएंगे नजर
अब अक्षय वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं नीरज वोहरा ने इसे लिखा है। फिरोज नाडियाडवाला ने वहीं मूवी को प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अक्षय के अलावा रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, कृषणा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, उर्वशि रौतेला हैं। फिल्म 26 जून को रिलीज होगी।
अक्षय की बाकी फिल्में जो रिलीज के लिए तैयार
इसके अलावा अक्षय फिर हैवान और गोलमाल 5 में नजर आएंगे। हैवान में अक्षय के साथ सैफ अली खान लीड रोल में होंगे। यह प्रियदर्शन की फिल्म है। इस फिल्म के जरिए अक्षय और सैफ कई सालों बाद साथ काम कर रहे हैं।
वहीं गोलमाल 5 में पुरानी कास्ट अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, शरमन जोशी के साथ अक्षय कुमार भी होंगे। फिल्म में अक्षय विलन के रोल में नजर आएंगे।
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