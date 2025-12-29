Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडakshay kumar upcoming movies releasing in 2026 bhoot bangla in april horror comedy film
अक्षय कुमार की साल 2026 में कौन कौन-सी फिल्में आने वाली हैं? यहां देखिए लिस्ट

अक्षय कुमार की साल 2026 में कौन कौन-सी फिल्में आने वाली हैं? यहां देखिए लिस्ट

संक्षेप:

Akshay Kumar Movies: अक्षय कुमार की साल 2025 में चार फिल्में रिलीज हुई हैं। वहीं अब साल 2026 में भी उनकी चार फिल्में आने वाली हैं। आइए आपको इन चारों फिल्मों के बारे में बताते हैं।

Dec 29, 2025 05:18 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2026 में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के नाम रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल अक्षय कुमार की चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात ये है कि इन चारों फिल्मों को एक ही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस डायरेक्टर का नाम प्रियदर्शन है। आइए आपको अक्षय कुमार की साल 2026 में आने वालीं फिल्माें के बारे में बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भूत बंगला

प्रियदर्शन की कॉमेडी हॉरर फिल्म ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी और तबू हैं। ये दिवंगत एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म भी है। ये फिल्म 2 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

असरानी अक्षय कुमार

हेरा फेरी 4

अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी’ का चौथा पार्ट भी साल 2026 में आने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और सुनील शेट्टी नजर आएंगे।

हेरा फेरी 3 एक्टर्स की फीस

वेलकम टू द जंगल

‘वेलकम’ का तीसरा पार्ट ‘वेलकम टू द जंगल’ भी अगले साल रिलीज हो सकता है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, फरीदा जलाल, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, दलेर मेहंदी समेत कई स्टार्स नजर आएंगे। इसकी भी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है।

वेलकम टू द जंगल

हैवान

‘हैवान’ में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो गई है और ये भी अगले साल रिलीज हो सकती है। हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है।

ये भी पढ़ें:8.1 IMDb रेटिंग वाली ये कोरियन फिल्म देखी है? हिंदी में बन चुका है इसका रीमेक
ये भी पढ़ें:एक्शन ड्रामा फिल्म, 8.4 IMDb रेटिंग, अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं आप
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।