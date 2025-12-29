अक्षय कुमार की साल 2026 में कौन कौन-सी फिल्में आने वाली हैं? यहां देखिए लिस्ट

संक्षेप: Akshay Kumar Movies: अक्षय कुमार की साल 2025 में चार फिल्में रिलीज हुई हैं। वहीं अब साल 2026 में भी उनकी चार फिल्में आने वाली हैं। आइए आपको इन चारों फिल्मों के बारे में बताते हैं।

साल 2026 में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के नाम रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल अक्षय कुमार की चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात ये है कि इन चारों फिल्मों को एक ही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस डायरेक्टर का नाम प्रियदर्शन है। आइए आपको अक्षय कुमार की साल 2026 में आने वालीं फिल्माें के बारे में बताते हैं।

भूत बंगला प्रियदर्शन की कॉमेडी हॉरर फिल्म ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी और तबू हैं। ये दिवंगत एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म भी है। ये फिल्म 2 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

हेरा फेरी 4 अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी’ का चौथा पार्ट भी साल 2026 में आने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और सुनील शेट्टी नजर आएंगे।

वेलकम टू द जंगल ‘वेलकम’ का तीसरा पार्ट ‘वेलकम टू द जंगल’ भी अगले साल रिलीज हो सकता है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, फरीदा जलाल, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, दलेर मेहंदी समेत कई स्टार्स नजर आएंगे। इसकी भी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है।