अक्षय कुमार के फैंस हो जाएं तैयार! 2 साल में रिलीज होंगी 6 फिल्में, कई हिट फ्रेंचाइजी की होगी वापसी
अक्षय कुमार आने वाले दो सालों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाते नजर आएंगे। कभी एलियन से लड़ते, तो कभी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाते दिखाई देंगे।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आने वाले दो सालों में बड़े पर्दे पर कई अलग-अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। साल 2027 और 2028 में उनकी एक के बाद एक कई फिल्में रिलीज होने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि इन फिल्मों में अक्षय का अंदाज हर बार अलग होगा। कहीं वह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे, तो कहीं एक खतरनाक एलियन से मुकाबला करते नजर आएंगे। इसके अलावा वह अपनी कई हिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी के साथ भी वापसी करेंगे।
1. वेडात मराठे वीर दौडले सात
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में महेश मांजरेकर की फिल्म ‘वेदात मराठे वीर दौड़ले सात’ भी शामिल है। यह मराठी सिनेमा में अक्षय कुमार की पहली फिल्म होगी। इसमें वह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1674 के दौर पर आधारित है, जिसमें सेनापति प्रतापराव गुजर के नेतृत्व में सात वीर योद्धाओं की बहादुरी और शौर्य की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन से जुड़े काम में देरी के चलते इसकी रिलीज अटक गई थी। हालांकि, अब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के स्टेज में पहुंच चुकी है। मेकर्स इसे 2027 की शुरुआत में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म को मराठी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।
2. मौजा ही मौजा
अक्षय कुमार एक बार फिर निर्देशक अनीस बज्मी के साथ काम करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों 'वेलकम' और 'सिंह इज किंग' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। वहीं अब वे ‘मौजा ही मौजा’ लेकर आ रहे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे फरवरी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। इसमें अक्षय के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।
3. समुक
अक्षय कुमार की फिल्म ‘समुक’ 28 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह साइंस-फिक्शन और सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन कनिष्क वर्मा कर रहे हैं। वहीं, विपुल अमृतलाल शाह फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में अक्षय एक सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसका सामना एक खतरनाक एलियन से होता है। फिल्म की कहानी एक घने कोहरे वाले जंगल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां कई रोमांचक घटनाएं देखने को मिलेंगी। अक्षय के अलावा फिल्म में विनीत कुमार सिंह, रुक्मिणी मैत्रा और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ सकते हैं।
4. गोलमाल 5
रोहित शेट्टी की मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' का पांचवां पार्ट भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में शामिल है। इस बार अक्षय इस कॉमेडी गैंग का हिस्सा बनेंगे। फिल्म में वह अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े के साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में अक्षय के किरदार का नाम बाला भाऊ होगा। वहीं, अक्षय और अजय देवगन के बीच टॉम एंड जेरी जैसी मजेदार नोकझोंक देखने को मिल सकती है। फिल्म को 2027 में रिलीज करने की तैयारी है।
5. भागम भाग 2
अक्षय कुमार की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'भागम भाग' का दूसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। करीब दो दशक बाद इस फ्रेंचाइजी की वापसी होगी। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं और इसे 2027 में रिलीज करने की योजना है। हालांकि, अक्षय की दूसरी फिल्मों की शूटिंग के चलते इसके प्रोडक्शन शेड्यूल में कुछ बदलाव हुए हैं।
7. राउडी राठौर 2
अक्षय कुमार की एक और चर्चित फिल्म 'राउडी राठौर' का सीक्वल भी उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। साल 2012 में रिलीज हुई पहली फिल्म में अक्षय डबल रोल में नजर आए थे। फिल्म में उनके एक्शन, दमदार डायलॉग और कॉमेडी वाले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब इसके दूसरे पार्ट से भी दर्शकों को एक्शन और मसाला एंटरटेनमेंट की उम्मीद है। फिल्म को 2028 में रिलीज किया जा सकता है।
|फिल्म
|जॉनर
|वेदात मराठे वीर दौडले सात
|ऐतिहासिक ड्रामा
|मौजा ही मौजा
|कॉमेडी
|समुक
|साइंस फिक्शन थ्रिलर
|गोलमाल 5
|कॉमेडी
|भागम भाग 2
|कॉमेडी
|राउडी राठौर 2
|एक्शन
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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