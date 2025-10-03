akshay kumar tells shocking incident about his daughter nitara someone asked her for nude photo during gaming cyber crim क्या तुम न्यूड फोटो भेज सकती हो? अक्षय कुमार ने बताई बेटी के साथ हुई शॉकिंग घटना, Bollywood Hindi News - Hindustan
akshay kumar tells shocking incident about his daughter nitara someone asked her for nude photo during gaming cyber crim

क्या तुम न्यूड फोटो भेज सकती हो? अक्षय कुमार ने बताई बेटी के साथ हुई शॉकिंग घटना

अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम पर चिंता जताते हुए अपने घर की घटना बताई है। उन्होंने बताया कि बेटी नितारा से किसी ने गेमिंग के दौरान उसकी न्यूड फोटो मांगी थी। बेटी ने तो फोन ऑफ कर दिया पर कई लोग फंस जाते हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:59 PM
अक्षय कुमार ने साइबर अवेयरनेस मंथ अक्तूबर 2025 के प्रोग्राम में एक शॉकिंग घटना बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ऑनलाइन गेम खेलती थी। साथ खेलने वाले ने उनकी बेटी से उसके न्यूड फोटोज मांगे। अक्षय ने चिंता जताई कि इस तरह से बच्चे ब्लैकमेलिंग में फंसकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। अक्षय ने मांग की कि बच्चों को स्कूल में इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बता दें कि अक्षय कुमार की बेटी की उम्र 13 साल है।

बेटी को आए मैसेज

अक्षय बोले इवेंट में बोले, 'एक छोटा सा वाकया आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पर कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जिन्हें आप अजनबियों के साथ खेल सकते हैं। जब खेल रहे होते हैं तो सामने से कभी मैसेज आता है, ओ ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत शिष्ट मैसेज। अचानक एक व्यक्ति ने पूछा, आप कहां से हैं। बेटी ने लिखा, मुंबई। फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, बढ़िया खेला। थैंक यू, बहुत ही शिष्ट मैसेज आने लगे तो लगा कि सामने से जो भी खेल रहा है वह बहुत सम्माननीय व्यक्ति है। फिर मैसेज आया, आप मेल हैं या फीमेल। उसने जवाब दिया, फीमेल। फिर सब सामान्य चलता रहा। फिर उसने मैसेज किया,क्या तुम मुझे अपनी एक न्यूड फोटो भेज सकती हो?' अक्षय कुमार की यह क्लिप IANS के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है।

बेटी ने ट्विंकल को बताया

अक्षय आगे बताते हैं, 'मेरी बेटी ने तुरंत सब बंद कर दिया। वह मेरी पत्नी को बताने गई। अच्छी बात है कि वह सीधे मेरी पत्नी को बताने गई। ऐसे ही चीजें शुरू होती हैं। यह भी एक साइबर क्राइम का हिस्सा है जहां बच्चे भटक जाते हैं। फिर उनसे पैसा मांगा जाता है। उसके बाद और सारी चीजें होती हैं, कई केसेज हैं जहां आत्महत्या तक हो जाती है। ऐसे ही चीजों की शुरुआत होती है। यहां सीएम साहब बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर हिस्ट्री, जॉग्रफी और मैथ्स सीखते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे ये सीखें।' अक्षय ने रिक्वेस्ट की कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में एक पीरियड साइबर पर हो क्योंकि स्ट्रीट क्राइम से बड़ा ये क्राइम होता जा रहा है।

twinkle khanna

