अक्षय कुमार ने बताया एसी चलाने पर कोच की क्यों लगाई डांट, बोले- कंजूस नहीं हूं लेकिन…

अक्षय कुमार का कहना है कि वह कंजूस और मनी माइंडेड नहीं बल्कि संसाधनों की कद्र करना उनकी बचपन की आदत है। उन्होंने बताया कि बच्चे लाइट बंद करना भूल जाएं तो वह दौड़कर करते हैं।

अक्षय कुमार जब कपिल शर्मा के शो पर आते हैं तो दोनों के बीच मजेदार जुगलबंदी दिखाई देती है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के फिनाले में अक्षय एक बार फिर से मेहमान बने। यहां कपिल ने पूछा कि उनकी सबसे बड़ी एफडी कितने रुपये की है। वहीं अक्षय ने बताया कि आज भी लाइट या पंखा खुला देखते हैं तो दौड़कर बंद करते हैं। यह कंजूसी नहीं बल्कि बचपन की आदत है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने कोच को भी डांट देते हैं।

अक्षय की मिडिल क्लास आदतें कपिल और अक्षय के बीच फाइनैंस की बातें चल रही थीं। कपिल ने अक्षय से पूछा कि उनके पास सबसे बड़ी एफडी कितने रुपये की है? इस पर अक्षय ने जवाब दिया, 'मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा।' कपिल ने अक्षय से पूछा कि क्या उनकी कुछ मिडिल क्लास आदतें हैं। इस पर अक्षय बोले, 'आज भी अगर मेरा बेटा या बेटी पंखा या लाइट खुली छोड़ दे, मैं दौड़कर जाता हूं और बंद कर देता हूं। मैं जानता हूं कि इससे सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाता। ये आदत है।'

कोच को लगाई थी डांट अक्षय बोले, 'आज सुबह मैंने अपने कोच की भी डांट लगाई। मैंने उससे कहा था कि मेरे कमरे में आने के 5 मिनट पहले एसी चलाना, लेकिन उसने 25 मिनट पहले चला दिया, यह कंजूसी नहीं है, मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूं- संसाधनों का ध्यान रखते हुए।'