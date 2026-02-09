Hindustan Hindi News
अक्षय कुमार ने सलमान खान से की थी फिल्म भूत बंगला रिलीज की बात, इसलिए आगे बढ़ी बैटल ऑफ गलवान

अक्षय कुमार ने सलमान खान से की थी फिल्म भूत बंगला रिलीज की बात, इसलिए आगे बढ़ी बैटल ऑफ गलवान

संक्षेप:

सलमान खान और अक्षय कुमार इंडस्ट्री के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में अक्षय ने सलमान से अपनी फिल्म भूत बंगला रिलीज किए जाने के बारे में बातचीत की थी। सलमान की फिल्म रिलीज आगे बढ़ने का भी कारण सामने आया है।

Feb 09, 2026 06:31 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्मों की क्लैश की खबर सामने आई थी। ऐसी रिपोर्ट थी कि अक्षय, सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के साथ अपनी फिल्म भूत बंगला रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट तय करने से पहले सलमान खान से बातचीत की थी। दोनों सालों पुराने यार हैं और इनके बीच हुई बातचीत के बाद ही अक्षय ने अपनी फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज करने का फैसला किया। बाद में रिपोर्ट आई की सलमान ने अपनी फिल्म की रिलीज आगे बढ़ा दी है।

अक्षय ने की थी सलमान खान से बात

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय और सलमान के बीच फिल्मों की रिलीज को लेकर बातचीत हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अक्षय और सलमान अच्छे दोस्त हैं और अपने सभी फैसले एक-दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर करते हैं। उनका रिश्ता आज कल के एक्टर्स जैसा नहीं है, जहां बातें छुपाई जाती हैं। अक्षय ने सलमान से पूछा कि क्या गलवान फिल्म 17 अप्रैल को आ रही है, और सलमान ने कन्फर्म किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी मिलने में देरी हो रही है इसलिए मामला थोड़ा मुश्किल है।

भूत बंगला

अक्षय और सलमान ने कम्पटीशन नहीं

जब अक्षय को पता चला कि सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान आगे बढ़ सकती है, तो उन्होंने अपनी फिल्म रिलीज करने की इच्छा जाहिर की। अक्षय ने सलमान को बताया कि वो अपनी फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बताया कि दोनों के बीच अच्छी बातें हुई। एक्टर्स के बीच कोई कम्पटीशन नहीं है और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं।

बैटल ऑफ गलवान की रिलीज

बता दें, रिपोर्ट्स हैं कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। आज से नया शेड्यूल शूट शुरू हुआ है। इस महीने के अंत तक शूटिंग का काम खत्म हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। ऐसे में फिल्म रिलीज में समय लगने वाला है। फिल्म अगले साल 26 जनवरी के मौक्र पर रिलीज किए जाने की खबर है।

Salman Khan Akshay Kumar

