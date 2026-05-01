भूत बंगला से काटे गए तब्बू के सीन? अक्षय कुमार संग एक्ट्रेस की अनबन की खबरों पर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी
भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि, फिल्म की अच्छी परफॉर्मेंस के बीच खबरें आईं कि फिल्म से तब्बू के सीन्स काटे गए, जिसके बाद उनके और अक्षय कुमार के बीच अनबन हो गई। अब फिल्म के डायरेक्टर ने इसपर चुप्पी तोड़ी है।
अक्षय कुमार की भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, कुछ खबरों में दावा किया गया है कि फिल्म से तब्बू के कुछ सीन्स काटे गए हैं, और ऐसा अक्षय कुमार के कहने पर हुआ। इस वजह से तब्बू और अक्षय के बीच अनबन हो गई है। अब फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन दावों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर तब्बू को कुछ बुरा लगता तो वो उनसे आकर बात करतीं।
क्या भूत बंगला में सीन कटने से नाराज हैं तब्बू?
पिंकविला से खास बातचीत में प्रियदर्शन ने साफ किया कि एडिटिंग का पूरा प्रोसेस उनके हाथ में होता है। उन्होंने कहा कि तब्बू बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं और फिल्म में अपने रोल को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रियदर्शन ने कहा कि फिल्म से तब्बू के कोई सीन्स नहीं कट हुए हैं। उन्होंने जितना शूट किया था, वो सब फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। प्रियदर्शन ने कहा कि वो और तब्बू लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं और अगर ऐसा कुछ होता तो तब्बू उनसे सीधे बात करतीं।
अक्षय कुमार देते हैं एडिटिंग प्रोसेस में दखल?
एडिटिंग प्रोसेस में अक्षय कुमार के दखल को लेकर प्रियदर्शन ने कहा कि अक्षय कुमार ने कभी भी एडिटिंग प्रोसेस में दखल नहीं दिया है। प्रियदर्शन ने कहा कि अक्षय कुमार को डायरेक्टर के विजन पर भरोसा होता है और वो केवल अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी एक्टर्स एडिट के बाद फिल्म देखते हैं और कोई भी असंतुष्ट नहीं था।
अक्षय और तब्बू के बीच अनबन पर क्या बोले प्रियदर्शन?
प्रियदर्शन ने उन लोगों की आलोचना की जो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा है कि ये बहुत दुखद है कि फिल्म की सफलता के बावजूद फिल्म को लेकर नकारात्मकता फैलाई जा रही है। उनका मानना है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये अफवाहें बिना किसी बात के विवाद फैलाने के लिए उड़ाई जा रही हैं।
फिल्म ने 15 दिन में की 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई
भूत बंगला की बात करें तो इस फिल्म ने आज यानी 01 मई को रात 8 बजे तक 131.97 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने 15 दिनों में ये आंकड़ा हासिल किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू के अलावा राजपाल यादव, असरानी, परेश रावल, मिथिला पालकर और वामिका गब्बी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।