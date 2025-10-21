Hindustan Hindi News
असरानी के निधन से गहरे सदमे में हैं अक्षय कुमार, शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'एक हफ्ते पहले सेट पर...'

संक्षेप: कॉमेडियन असरानी के निधन से अक्षय कुमार को तगड़ा झटका लगा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक्टर इस दुनिया से जा चुके हैं। दिग्गज एक्टर के निधन के बाद अक्षय ने उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को लेकर पोस्ट शेयर किया है।

Tue, 21 Oct 2025 10:24 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी सिनेमा अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया। दिवाली के दिन बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर ने हर किसी को गहरा सदमा दिया। फैंस ही नहीं स्टार्स भी असरानी के निधन की खबर से बेहद दुखी हैं। वहीं, कॉमेडियन के निधन से अक्षय कुमार को तगड़ा झटका लगा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक्टर इस दुनिया से जा चुके हैं। दिग्गज एक्टर के निधन के बाद अक्षय ने उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को लेकर पोस्ट शेयर किया है।

हैवान के सेट पर आखिरी बार मिले अक्षय-असरानी

अक्षय कुमार और असरानी के बीच काफी बॉन्ड था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। यही नहीं असरानी के साथ अक्षय अब 'भूत बंगला' और 'हैवान' में साथ नजर आने वाले थे। अक्षय ने असरानी को याद करते हुए निशब्द रह गए। उन्होंने 'हैवान' के सेट पर असरानी संग अपनी आखिरी मुलाकात को लेकर पोस्ट किया।

हमने एक-दूसरे को गले लगाया था

अक्षय कुमार ने अपने X अकाउंट पर असरानी संग अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'असरानी जी के निधन से निःशब्द हूं। एक हफ्ते पहले ही 'हैवान' की शूटिंग के दौरान हमने एक-दूसरे को कसकर गले लगाया था। बहुत प्यारे इंसान थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। मेरी सभी चर्चित फिल्मों 'हेरा फेरी' से लेकर 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम' और अब 'भूत बंगला' और 'हैवान' तक... मैंने उनके साथ बहुत काम किया और काफी कुछ सीखा। हमारी इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे असरानी सर। हमें हंसने के लाखों कारण देने के लिए। ओम शांति।'

डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
