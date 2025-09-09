Akshay Kumar Special Post For Fans And Friends Who Support Him Says My Birthday Is Dedicating To All अक्षय कुमार ने बर्थडे पर फैंस के लिए किया स्पेशल पोस्ट, कहा- जिन्होंने मुझपर विश्वास किया, मैं उन्हें…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Special Post For Fans And Friends Who Support Him Says My Birthday Is Dedicating To All

अक्षय कुमार ने बर्थडे की सुबह पर फैंस को अपने पोस्ट से इमोशनल कर दिया। उन्होंने अपने फैंस, सपोर्टर्स और उन सभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को थैंक्यू कहा है जिन्होंने उन पर विश्वास दिखाया। अक्षय ने अपना बर्थडे उन सभी को डेडिकेट किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 08:01 AM
अक्षय कुमार का आज बर्थडे है और इस खास मौके पर अक्षय ने अपने फैंस और चाहने वालों के लिए एक प्यारा मैसेज लिखा है। अक्षय ने उन सभी को थैंक्यू कहा है जिन्होंने उनके 34 साल के करियर में उन्हें सपोर्ट किया है। अक्षय का कहना है कि वह अपने सपोर्टर्स और फैंस के बिना कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने अपना बर्थडे ही उन्हें डेडिकेट किया है।

क्या है अक्षय का मैसेज

अक्षय ने बर्थडे की सुबह लिखा, '58 साल का हो गया हूं। 34 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं। 150 से ज्यादा फिल्में कर दी हैं और आगे कर भी रहा हूं। वो सभी जिन्होंने मुझपर विश्वास किया, जिन्होंने मेरी टिकट खरीदी, जिन्होंने मुझे साइन किया, मुझे प्रोड्यूस किया, मुझे डायरेक्ट किया और गाइड किया। ये जितनी मेरी जर्नी है, उतनी ही आपकी जर्नी है। मैं बस आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा इतना सपोर्ट देने के लिए। मैं आप सबके बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरा बर्थडे उन लोगों को डेडिकेट है जो मुझपर आज तक विश्वास करते हैं। प्यार और प्रार्थनाएं। आपका अक्षय, जय महाकाल।'

अक्षय ने आगे लिखा, 'राहुल नंदा को बड़ा शुक्रिया जिन्होंने मेरे काम को कैप्चर किया मेरे फेवरेट लोगों के लिए, मेरे फैंस के लिए।'

अक्षय ने इसके साथ ही अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वह ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही ब्लेजर पहने नजर आ रहे हैं और उनके आस-पास उनके सभी फिल्मों के किरदार नजर आ रहे हैं।

लोगों के रिएक्शन

अक्षय के इस पोस्ट पर फैंस के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा कि हमारे तो अलार्म भी हार मान जाते हैं, इनके सामने। एक ने लिखा कि सर हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट कर दें प्लीज। एक ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे लेजेंड। 58 साल और 150 प्लस फिल्में करना, ऐसा कोई नहीं कर सकता, हमारे खिलाड़ी कुमार के अलावा।

अपकमिंग फिल्में

अक्षय की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वह अब जॉली एलएलबी 3, वेलकन टू द जंगल, भूत बंगला और हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं।

