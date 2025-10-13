अक्षय के बेटे आरव ने शेफाली शाह को ऐसा करते हुए कर लिया था रिकॉर्ड, ट्विंकल बोलीं-लोगों के सेक्स टेप होते हैं...

ट्विंकल खन्ना ने हाल में बताया कि उनके बेटे आरव के पास शेफाली शाह का एक वीडियो है। सालों पहले आरव ने वो रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा शेफाली ने अपने करियर पर बात की।

बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से कमाल कर चुकी हैं। सत्या में उनकी परफॉरमेंस को पसंद किया गया था। दिल धड़कने दो में एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह की मां का किरदार निभाया था। मानसून वेडिंग समेत कई फिल्मों में उन्होंने यादगार काम किया है। एल्किन वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में काम करने के बाद उन्हें उनकी वो पहचान मिल गई जिसकी वो हक़दार थीं और सालों से इंतजार कर रही थीं। अब शेफाली ने अपने करियर के बारे में अपनी पुरानी दोस्त ट्विंकल खन्ना से बात की। इसी दौरान ट्विंकल में शेफाली से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी बताया।

आरव के पास है शेफाली का वीडियो ट्विंकल ने अपने यूट्यूब चैनल ट्वीक इंडिया पर शेफाली शाह को खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। इस दौरान ट्विंकल ने एक पुराने वीडियो के बारे में बात की जो उनके बेटे आरव ने रिकॉर्ड किया था। ट्विंकल ने कहा, "शेफाली भी मेरी एक पुरानी दोस्त है और एक बार हम मेरे गार्डन में बैठे थे और वह इस बात से परेशान थी कि उसे वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा उसे मिलना चाहिए। वह रो रही थी। लेकिन क्योंकि हर कहानी में कोई न कोई नया मोड़ तो होता ही है, तो हमें झाड़ियों में से एक सरसराहट सुनाई दी और वह मेरे बेटे की थी, जो एक वीडियो टेप पकड़े हुए यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। तो कुछ लोगों का सेक्स टेप घूम रहा होता है... उसके पास एक सिसकने वाला टेप है।" इस पर, शेफाली ने मजाक में कहा, "शायद हमें इसे अभी शेयर कर देना चाहिए, मैं पॉपुलर हो जाऊंगी।"