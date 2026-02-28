Hindustan Hindi News
अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के प्रमोशन में दिया झटका, लाइव करके दिखाया यह VFX जैसा लगने वाला सीन

Feb 28, 2026 06:07 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Akshay Kumar: खिलाड़ी कुमार ने 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा कर दिया कि लोग सन्न रह गए। अक्षय कुमार ने फिल्म का एक ऐसा सीन लाइव करके दिखा दिया, जिसे ज्यादातर लोग शायद अभी तक VFX समझ रहे थे।

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के प्रमोशन में दिया झटका, लाइव करके दिखाया यह VFX जैसा लगने वाला सीन

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। अक्की की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के टीजर और प्रोमो रिलीज किया जाना शुरू हो गया है और अक्षय कुमार अभी से इसके प्रमोशन में जुट गए हैं। एक हालिया इवेंट को अक्षय कुमार ने उस वक्त काफी शॉकिंग ट्विस्ट दे दिया, जब फिल्म के एक गाने में दिखाया गया सीन उन्होंने अपने एक को-स्टार की मदद से असल में करके दिखा दिया। अक्षय कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पापाराजी विरल भयानी ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

कमेंट सेक्शन में क्या बोली ऑडियंस?

वीडियो में अक्षय कुमार जब स्टेज पर पहुंचे तो इसके कुछ ही देर बाद उनका एक को-स्टार स्टेज पर आया और फिल्म 'भूत बंगला' के गाने में जो गर्दन पूरी तरह घुमा देने वाला सीन उन्होंने किया है, वही उन्होंने स्टेज पर करके दिखाया। स्टेज पर किया गया यह सीन देखकर लोगों के होश उड़ गए। अक्षय कुमार ने यह सीन उनकी फिल्म के गाने 'राम जी आके भला करेंगे'। कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शन देखने लायक है। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- उम्मीद है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार का कमबैक हो जाएगा। वहीं दूसरे ने लिखा- इस लड़के को सिनेमा जगत में पहचान मिलनी चाहिए। एक शख्स ने लिखा- क्या वाकई यह असली है?

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार ने सलमान खान से की थी फिल्म भूत बंगला रिलीज की बात

क्यों फिल्म के हिट होने का पूरा चांस?

इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने पोस्ट पर किए हैं। इस स्टंट के बाद अक्षय कुमार ने लड़के को बुलाकर उसे गले लगाया और फिर पापाराजी उनसे एक सिंगल पोज करने की जिद करने लगे। फिल्म के हिट होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि लंबे वक्त बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को अभी तक की सबसे दमदार कॉमेडी फिल्में दी हैं, अब जब ट्रेंड हॉरर कॉमेडी फिल्मों का चल रहा है तो यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कीर्तिमान रचने का दम रखती है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी और जिस्सू सेनगुप्ता काम करते नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार के फैंस को बड़ा झटका, इस साल रिलीज नहीं होगी हेरा फेरी 3
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Akshay Kumar

