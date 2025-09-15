akshay kumar shares son aarav 23rd birthday post, says he beat him in these three things अक्षय कुमार अपने 23 साल के बेटे आरव से इस मामले में रह जाते हैं पीछे, दोनों के बीच होती है बहस, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडakshay kumar shares son aarav 23rd birthday post, says he beat him in these three things

अक्षय कुमार अपने 23 साल के बेटे आरव से इस मामले में रह जाते हैं पीछे, दोनों के बीच होती है बहस

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बेटे आरव के 23 वें जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। एक्टर ने तस्वीर शेयर कर बताया है कि जैसे वो अपने 23 साल के बेटे से हार जाते हैं। ये पोस्ट फैंस पसंद कर रहे हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 06:28 PM
share Share
Follow Us on
अक्षय कुमार अपने 23 साल के बेटे आरव से इस मामले में रह जाते हैं पीछे, दोनों के बीच होती है बहस

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने दोनों बच्चे आरव और नितारा के बेहद करीब हैं। अब एक्टर ने बेटे के 23 वें जन्मदिन पर उनके लिए खास पोस्ट शेयर किया है। एक्टर ने एक प्यारी तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। अक्षय ने बेटे के नाम एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 23 साल की उम्र में वो खुद क्या कर रहे थे। अक्षय के मुताबिक उनके बेटे आरव इस उम्र में उन्हें फैशन, बहस और टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ देते हैं।

बेटे के नाम अक्षय का पोस्ट

अक्षय कुमार ने बेटे आरव के लिए अपने X अकाउंट पर जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, “23वां जन्मदिन मुबारक हो, आरव। जब मैं 23 साल का था, तब मैं स्क्रीन पर लोगों को पीटना सीख रहा था। अब तुम्हें हर रोज मुझे हराते देखना एक अजीब सा एहसास है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, फैशन हो या खाने की टेबल पर बहस। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है यार तू। तुम मुझे अपनी ही कहानी में एक साइडकिक साथी जैसा महसूस कराते हो। खूब प्यार बेटा। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 23 सालों के लिए चीयर्स, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहे हैं।” अक्षय अपने दोनों बच्चों के बेहद करीब हैं।

अक्षय की आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जॉली LLB 3 में नजर आने वाले हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर सामने आया है। इस फिल्म में अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म इस शुक्रवार यानी 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। इसके अलावा एक्टर ने हाल में भूत बंगला की शूटिंग की है। उनके पास हेरा फेरी 3 भी है।

Akshay Kumar twinkle khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।