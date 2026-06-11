अक्षय कुमार ने कहा, हर दिन सुबह 4 बजे रिटायरमेंट का ख्याल आता है, सोचता हूं कि…
Welcome To The Jungle Trailer Launch: आज अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय ने रिटायरमेंट पर बात की।
'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज करने के लिए आज मुंबई में एक बड़ा इवेंट रखा गया था। इस इवेंट के दौरान अक्षय कुमार इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर खुलकर बात की। इसके साथ ही, उन्होंने फिल्म डायरेक्टर और राइटर नीरज वोरा के साथ-साथ दिवंगत एक्टर पंकज धीर को श्रद्धांजलि दी।
रिटायरमेंट पर अक्षय कुमार ने क्या कहा?
अक्षय ने कहा, 'कभी-कभी मेरा रिटायरमेंट लेने का मन करता है। अक्सर ये विचार मुझे सुबह 4 बजे आता है। लेकिन पांच सेकंड बाद मुझे याद आता है कि मुझे एक शूट पर जाना है, जहां 300 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं खुद से कहता हूं कि मैं अगले दिन रिटायरमेंट के बारे में सोचूंगा। ऐसा करते करते 36 साल बीत गए हैं।'
रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे अक्षय?
अक्षय ने आगे कहा, 'मैं सोचता हूं कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मैं इलेक्ट्रीशियन, डॉग वॉकर, माली, वगैरह बन जाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं काम पर जाऊं और रिटायर न होऊं। मैं परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता हूं और फिर एक बाद बित जाते के बाद वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं काम पर वापस कब जाऊंगा। मुझे रिटायर शब्द बहुत गलत लगता है। इंसान को मरने से पांच सेकंड पहले रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप लंबी जिंदगी चाहते हैं, तो काम करते रहें।'
अक्षय कुमार का नीरज वोहरा और पंकज धीर को ट्रिब्यूट
इवेंट में, अक्षय कुमार ने ये भी बताया कि 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी नीरज वोहरा ने कैसे लिखी थी। अक्षय ने कहा, 'ये फिल्म मेरे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसकी कहानी नीरज वोहरा ने लिखी है। मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने प्रियदर्शन, राजकुमार संतोषी और नीरज वोहरा से कॉमेडी में बहुत कुछ सीखा है। नीरज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं फिरोज नाडियाडवाला को 36 साल से जानता हूं। मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में उनके पास जाता था।' उन्होंने पंकज धीर के बारे में भी बात की और कहा, 'मैंने अपनी पहली फिल्म में पंकज धीर साहब के साथ काम किया था। वह विलेन थे और ये उनकी आखिरी फिल्म है। पंकज, तुम जहां भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं।'
फीस पर क्या बोले अक्षय?
अक्षय ने इसके बाद अपनी फीस पर बात की। उन्होंने फिल्म के लिए सिर्फ 1.7 करोड़ रुपये चार्ज करने की अफवाहों को खारिज किया और कहा, 'जिसने भी आपको बताया कि मैंने इस फिल्म के लिए 1.7 करोड़ चार्ज किए गलत बताया है। मैंने तो इतने भी चार्ज नहीं किए हैं।'
'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
अक्षय कुमार के अलावा, 'वेलकम टू द जंगल' में अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, दिशा पटानी, तुषार कपूर, रवीना टंडन, लारा दत्ता और जैकलीन फर्नांडीज जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म 26 जून को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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