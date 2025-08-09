अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन पर बहन अल्का के लिए शेयर किया इमोशनल पोस्ट, दिया मां का दर्जा
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने आज रक्षाबंधन के मौके पर बहन अल्का के साथ त्योहार सेलिब्रेट करने की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीर में एक्टर को बहन के साथ देखा जा सकता है। अक्षय ने बहन के नाम एक इमोशनल कैप्शन लिखा है।
रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सितारे भी अपने भाई-बहनों के साथ इस त्योहार का जश्न मना रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी अपनी बहन अल्का के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए की तस्वीर शेयर की है। एक्टर ने अपनी बहन के नाम जो लिखा उसे पढ़ कर उनके फैंस उन्हें आदर्श भाई बता रहे हैं। इस मौके पर अक्षय कुमार ने नीली शर्ट और ब्लैक बीनी पहनी हुई है। वहीँ अल्का पीले सूट और सिर पर दुपट्टा ओढ़े अपने भाई की आरती करती देखी जा सकती हैं।
बहन के नाम अक्षय का पोस्ट
अक्षय ने पोस्ट के साथ बेहद इमोशनल कैप्शन लिखा, “आंखें बंद हैं, तो मां दिख रही है। और आंखें खोल कर तेरी स्माइल। लव यू अल्का। हैप्पी राखी।” फैंस को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आया। एक यूजर ने लिखा, अक्षय एक शानदार भाई है, अन्य ने लिखा, अक्षय अपनी बहन को बेहद प्यार करते हैं, एक और यूजर ने लिखा, भाई-बहन का प्यार अमर होता है। तो दूसरे ने मजाकिया अंदाज में पूछा, मैं तो ये सोच रही हूं कि अक्षय सर ने गिफ्ट में क्या दिया होगा…वैसे ये सेलिब्रिटीज क्या गिफ्ट देते होंगे? एक फैन ने कमेंट किया, पता था, रक्षाबंधन हो और अक्षय कुमार सर का पोस्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बहन के सबसे करीब हैं अक्षय
अक्षय कुमार हर साल अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन पोस्ट जरूर करते हैं। 2021 में उन्होंने लिखा था, “मेरी लाइफ का वो इंसान जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी गलती पर सुधारा, मेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुश हुआ। सबसे निस्वार्थ इंसान जिसे मैं जानता हूं मेरी बहन अल्का। तुम्हारे बिना मैं आज वो इंसान नहीं होता।” अल्का की शादी रियल एस्टेट डिवेलपर सुरेंद्र हिरानंदानी से हुई है। फिल्मों की बात करें तो अक्षय हाल ही में ‘कणप्पा’ में भगवान शिव के रूप में नजर आए थे और वे ‘हाउसफुल 5’ और ‘केसरी चैप्टर 2’ में भी हाल में नजर आ चुके हैं। अब एक्टर के नए प्रोजेक्ट का इंतजार हो रहा है।
