मुझसे हैंडसम और टैलेंटेड लोग हैं…अक्षय कुमार ने कहा, यहां किस्मत मायने रखती है

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे होने पर बात की। अक्षय ने बताया कि इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले और टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिला

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:40 PM
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे किए हैं। इन सालों में एक्टर ने अपनी पहचान एक एक्शन एक्टर के रूप में बनाई। कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन से ऑडियंस का दिल जीता। अब हाल में उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर खुलकर बात की। अक्षय ने बताया इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सुंदर दिखने और उनसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं। उन्हें अभी तक मौला नहीं मिला है जो मौके उन्हें मिले हैं।

किस्मत मायने रखती है

ABP न्यूज से बातचीत में एक्टर ने बताया कि उनकी आदतों की वजह से उन्हें फिल्मों में इतने लंबे समय तक टिके रहने का मौका मिला। उनके मुताबिक ऐसे भी लोग हैं जो उनसे अच्छे दिखते हैं, ज्यादा काबिल भी हैं। लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। अक्षय ने कहा, “बहुत सारे लोग मुझसे अच्छे दिखते हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं। मैं उन्हें देखता हूं और सोचता हूं, ये मुझसे अच्छे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला। बस यहां किस्मत बहुत मायने रखती है। मुझे सही समय पर सही जगह होने की खुशकिस्मती मिली।”

फिल्मी करियर

अक्षय कुमार ने 1991 में आई फिल्म सौगंध से अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन एक्टर की शुरुआत फ्लॉप हुई। बाद में उन्हें 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी से नई पहचान मिली। इस फिल्म के बाद उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, धडकन जैसी शानदार फिल्मों में काम किया।

आने वाली फिल्में

अक्षय कुमार के काम की बात करें तो इस साल केसरी 2, हाउसफुल 5 और जॉली LLB 3 जैसी फिल्मों से कमाल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में वेलकम टू जंगल, भूत बंगला, हेरा फेरी 3 और हैवान जैसी फिल्में हैं।

Akshay Kumar

