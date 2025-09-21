Akshay Kumar Says Heroines Love Working With Him calls Katrina Kaif his favourite अक्षय कुमार ने कहा कि हिरोइनों को उनके साथ काम करना पसंद, बताया कौन है उनकी फेवरेट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Says Heroines Love Working With Him calls Katrina Kaif his favourite

अक्षय कुमार ने कहा कि हिरोइनों को उनके साथ काम करना पसंद, बताया कौन है उनकी फेवरेट

अक्षय कुमार को लेकर कई बार ये खबर सामने आई है कि वो शूटिंग पर बहुत सुबह पहुंच जाते हैं। उनकी वजह से दूसरे एक्टर्स को बी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब अपने इस रूटीन के बारे में अक्षय कुमार ने बात की।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
अक्षय कुमार ने कहा कि हिरोइनों को उनके साथ काम करना पसंद, बताया कौन है उनकी फेवरेट

अक्षय कुमार और उनके अनुशासन के बारे में अक्सर उनके को-स्टार्स बात करते हैं। अलग-अलग एक्टर्स बता चुके हैं कि कैसे अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर देते हैं और कैसे वो देर रात बाहर नहीं रहते हैं। अब अक्षय कुमार ने अपने स्ट्रिक्ट रूटीन के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि कहा जाता है कि हिरोइनें उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भी 5 बजे उठना पड़ेगा। इसपर अक्षय कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

अक्षय के साथ काम करना चाहती हैं हिरोइनें

आप की अदालत में रजत शर्मा ने अक्षय कुमार से पूछा कि उन्होंने सुना है कि हिरोइनें उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भी सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। इसपर अक्षय कुमार ने कहा, “आपने गलत चीज सुनी है। इसका बिल्कुल उल्टा है। किसी भी हिरोइन से पूछिए, वो मेरा साथ काम करके बहुत खुश हैं। जब मैंने गुड न्यूज फिल्म की थी, करीना ने अपने पति सैफ को कहा था यार , ये मजा आता है। पहला शॉट सुबह 8 बजे हो जाता है, और साढ़े 11-12 बजे, पैक अप हो जाता है। मैं घर आ जाती हूं, और मैं अपने बच्चों के साथ रह सकती हूं। इससे बेहतर क्या हो सकता है?”

अक्षय ने गिनवाए सुबह काम करने के फायदे

इसके बाद, अक्षय कुमार ने सुबह-सुबह काम करने के फायदे गिनवाए। अक्षय कुमार ने कहा कि सुबह के वक्त ट्रैफिक हल्का होता है, और दोपहर 2 बजे तक जब पैकअप होता है, तब भी हल्का ट्रैफिक होता है। तो आपको पूरा दिन फ्री मिलता है, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ हो सकते हैं। या फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं।

इसी बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम भी बताया। अक्षय कुमार ने कहा कि उन्होंने लगभग हर हिरोइन के साथ काम किया है, लेकिन कटरीना कैफ उनकी पसंदीदा हिरोइन हैं।

Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।