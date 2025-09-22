हां मैं प्रधानमंत्री को खुश करना चाहता हूं... अक्षय कुमार ने बताया क्यों बनाईं पैडमैन और 'टॉयलट' मूवी
अक्षय कुमार जब सोशल टॉपिक पर फिल्में बनाते हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। वह पीएम का इंटरव्यू करते हैं तो भी मजाक उड़ाते हैं। अक्षय बोले कि लोग मजाक उड़ाते रहे लेकिन उन्हें जो ठीक लगता है वही करेंगे।
अक्षय कुमार कुमार ऐक्शन और कॉमेडी रोल में खूब पसंद किए जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। उनकी फिल्म टॉयलट एक प्रेमकथा और पैडमैन पर लोगों के अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दिखते हैं। कुछ लोग ये तक बोलते हैं कि उन्होंने ये मूवीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बनाई हैं। अब अक्षय ने इस बात का जवाब दिया है।
टॉयलट पर क्यों बनाई फिल्म
अक्षय कुमार आपकी अदालत में थे। उनसे कहा गया कि दर्शक आपको कॉमेडी और ऐक्शन फिल्मों में देखना चाहते हैं लेकिन वह टॉयलट एक प्रेमकथा जैसी फिल्म बनाते हैं। इस पर अक्षय बोले, 'जी, टॉयलट पर फिल्म बनाना अच्छी बात है क्योंकि आपको बताएं इस फिल्म की स्क्रिप्ट 5 साल से इंडस्ट्री में घूम रही थी और कोई बनाने को तैयार नहीं था। जब मुझे दिखी तो मैंने कहा कि मैं ही बनाऊंगा।'
ये देश की समस्या है
अक्षय बोले, 'हकीकत है कि हमारे देश की ये प्रॉब्लम है। सोचिए औरतों को खेतों में जाना पड़ता है। वह सुबह या लेट नाइट में ही जा सकते हैं वरना सारा दिन उनको अपना टॉयलट रोककर रखना पड़ता है।' अक्षय ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने सैनिटरी पैड पर पैडमैन जैसी फिल्म बनाई। फिर एयरलिफ्ट भी बनाई। अक्षय ने बताया कि ये फिल्में भले ही कॉमर्शियल फिल्मों से कम चली हों लेकिन उन्हें इन पर गर्व है। सरकार ये फिल्म लोगों को अवेयर करने के लिए गांव में दिखाती है।
हां करना चाहता हूं खुश
अक्षय बोले, कई बार तो लोग कहते हैं, आप ये फिल्में सरकार को खुश करने के लिए बनाते हैं। जी जिसको जो कहना हो कह दे। हां भाई मैं खुश करना चाहता हूं। जो भी है मैं अपने देश को खुश करना चाहता हूं। अपने देश के लिए बनाना चाहता हूं। जीवन में मेरा मकसद पहले देश ही रहा है। अक्षय बोले, प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से शौचालय की बात की तो उनका मजाक उड़ाया गया। मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो मजाक उड़ाया गया। उड़ाने दो।
