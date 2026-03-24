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अजय देवगन से अक्षय कुमार को नहीं कोई इनसिक्योरिटी, गोलमाल 5 करने पर बोले- मेरा रोल बढ़िया है

Mar 24, 2026 03:41 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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गोलमाल 5 में अजय देवगन और बाकी सबके साथ इस बार अक्षय कुमार भी हैं। फिल्म को लेकर हालांकि अक्षय ने क्लीयर किया कि इसके लीड हीरो अजय ही रहेंगे।

अजय देवगन से अक्षय कुमार को नहीं कोई इनसिक्योरिटी, गोलमाल 5 करने पर बोले- मेरा रोल बढ़िया है

रोहित शेट्टी और अजय देवगन की फिल्म गोलमाल का 5वां पार्ट आने वाला है। फिल्म के सभी पुराने हीरो के साथ इस बार अक्षय कुमार भी मूवी का हिस्सा हैं। अब अक्षय ने फिल्म का हिस्सा होने पर अपनी बात रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिल्म के मेन हीरो अजय ही होंगे। इसके अलावा उन्होंने अजय के स्टेटमेंट पर भी अपना रिएक्शन दिया जब उन्होंने कहा था कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता।

फिल्म का हिस्सा होने पर क्या बोले अक्षय

न्यूज 18 से बात करते हुए अक्षय ने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि उन्हें लगा मैं इतना अच्छा हूं कि गोलमाल का हिस्सा बन सकूं। अजय मेन हीरो है। मैं मेन पार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं फिल्म को बतौर फिल्म देखता हूं और कभी नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं उस फिल्म में। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिल्म क्या अचीव करेगी। अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो मैं करूंगा।’

अजय हैं मेन हीरो

अक्षय ने आगे कहा, मेरा रोल बढ़िया है गोलमाल में, लेकिन अजय हीरो है। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है।

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अक्षय ने अपनी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स पर कहा, ‘मैं फ्रेश स्क्रिप्ट्स देखता हूं और जो भी आइडिया आते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं क्या अलग कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। आपको 5-6 रोल में से चुन्ना होता है।’

अजय के कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता स्टेटमेंट पर बोले

वहीं अजय के कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता वाले स्टेटमेंट पर अक्षय ने कहा, ‘लेकिन ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी चीज है न जब भी कोई फ्रेंचाइजी बनती है तो वो मुझे चाहते हैं’।

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बता दें कि रोहित ने अपने बर्थडे पर यानी 14 मार्च को अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, ‘20 साल पहले पहली गोलमाल रिलीज हुई थी जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। इसका क्रेडिट आपको जाता है, मेरी ऑडियंस को। 20 साल से मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं अपने काम से। तो अब एक बार फिर हमारी टीम और मैं एक नई जर्नी लेकर आ रहे हैं। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको फिल्मों में मिलते हैं।’

क्या था प्रोमो में

प्रोमो में अजय देवगन, अरशद वापसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू,तुषार कपर और श्रेयस तलपड़े नजर आते हैं। लेकिन लास्ट में सबको तब बड़ा सरप्राइज मिला जब अक्षय ने उन्हें ज्वाइन किया।

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वहीं फिल्म का हिस्सा होने पर अक्षय ने लिखा था, ‘हैप्पी बर्थडे रोहित शेट्टी। ये पागलपन और बड़ा हो गया है। इस पागल भरे परिवार का हिस्सा बनकर एक्साइटेड हूं।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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