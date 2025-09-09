डाइनिंग टेबल पर हिचकी आई और हो गई मौत… शांति प्रिया ने बताया कैसे बात करते-करते चले गए सिद्धार्थ रे

शांति प्रिया ने अपने पति सिद्धार्थ रे के निधन पर बात की और बताया कि कैसे सिर्फ एक हिचकी ने उनकी जान ले ली और वह कुछ समझ भी नहीं पाईं। शांति प्रिया इस सदमे में घुटती रहीं तभी एक दिन उनकी मां ने समझाया।

अक्षय कुमार की पहली एक्ट्रेस शांति प्रिया को करियर की शुरुआत में ही सिद्धार्थ रे से प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। वह अपने परिवार को वक्त देना चाहती थीं। उनके दो बेटे हुए और एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी दुनिया बदलकर रख दी। पति सिद्धार्थ को डाइनिंग टेबल पर उनके सामने हार्ट अटैक आया और तुरंत मौत हो गई।

क्यों छोड़ीं फिल्में इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन से बातचीत में शांति प्रिया ने बताया कि सिद्धार्थ से शादी के बाद फिल्में क्यों छोड़ दी थीं। वह बताती हैं, 'मेरी शादी हुई थी और मैं मैरीड लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। मैं इसे अपना बेस्ट देना चाहती थी। बॉम्बे मेरे लिए पूरी तरह नई जगह थी। मैं साउथ इंडिया से थी और मेरे पति महाराष्ट्र और बंगाल का मिक्स थे तो मैं सब कुछ सीखना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने कभी मुझसे कहा कि एक्टिंग मत करो वगैरह।'

हिचकी आई और चली गई जान शादी के बाद शांति प्रिया की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था। उनके दो बेटे हुए। फिर 2004 में वो दिन आया जब उनकी लाइफ बदल गई। सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हुआ और उनकी जान चली गई। उस दिन के बारे में शांति प्रिया बताती हैं, 'ये सदमा देने वाला था। शाम का टाइम था, डिनर का वक्त था। हमेशा की तरह वह अपने पिता होने की ड्यूटी निभा रहे थे। अपने बेटों को बता रहे थे कि चीजें बांटने के क्या फायदे होते हैं। हम सभी डिनर टेबल पर थे। मैं, वो और मेरे दोनों बेटे तभी उन्हें एक हिचकी आई और उन्होंने सिर नीचे कर लिया।'

पहली बार देखा हार्ट अटैक शांति प्रिया आगे बोलती हैं, 'उनके लिए तो यह खूबसूरत मौत थी लेकिन हमारे लिए कभी ना भूल पाने वाला पल। मैं ना कुछ सोच पाई और ना कर पाई। मैंने पहली बार किसी को हार्ट टैक होते हुए देखा था। मेरी मेड आई और उसने उन्हें वापस लाने के लिए कुछ चीजें कीं। हमारे घर के ऊपर ही डॉक्टर रहते थे। हमने उन्हें बुलाया। किसी तरह उन्होंने सिद्धार्थ को सोफे रखा। सारी कोशिशें कीं, कोई इंजेक्शन दिया लेकिन बचा नहीं सके। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं बुत बन गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। नहीं समझ पा रही थी कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं या जिम्मेदारियां लूं।'

अंदर से घुट रही थीं शांति प्रिया सिद्धार्थ के निधन के बाद शांति प्रिया शांत रहने लगीं और लोगों से दूरी बना ली। वह बताती हैं, 'अचानक मैंने लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। मैं रोई नहीं। मैं हेल्पलेस फील नहीं करना चाहती थी। किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। सारे रीति-रिवाज हो गए तो मुझे अचानक से लगा 'अरे वह तो हमारे साथ नहीं हैं।' मेरी मां ने पूछा कि क्या मैं उनके पास लौटना चाहती हूं। मैंने मना कर दिया। मैं सामने मजबूत दिखती और अंदर से घुट रही थी।'