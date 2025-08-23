Akshay Kumar Saif Ali Khan together after 17 years Crime Thriller Film Haiwan Shooting Begins 17 साल बाद साथ आए सैफ अली खान और अक्षय कुमार, शुरू हुई क्राइम थ्रिलर 'हैवान' की शूटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
17 साल बाद साथ आए सैफ अली खान और अक्षय कुमार, शुरू हुई क्राइम थ्रिलर 'हैवान' की शूटिंग

सैफ अली खान और अक्षय कुमार 17 साल बाद साथ आ रहे हैं। दोनों ने फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय इस फिल्म में एक किलर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, सैफ फिल्म में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका में नजर आएंगे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:53 PM
सैफ अली खान और अक्षय कुमार 17 साल बाद साथ आए हैं। दोनों प्रियदर्शन की क्राइम थ्रिलर फिल्म हैवान में साथ नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अक्षय कुमार ने शूटिंग के पहले दिन से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के दौरान सैफ अली खान और अक्षय कुमार के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिली। फैंस ये वीडियो देखने के बाद काफी उत्साहित हैं।

अक्षय और सैफ की मजेदार नोकझोंक

अक्षय कुमार ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सैफ अली खान, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार साथ में नजर आ रहे हैं। सैफ अली खान और अक्षय कुमार एक दूसरे को शैतान बुलाते नजर आ रहे हैं। प्रियदर्शन भी उनकी हंसी-मजाक का हिस्सा नजर आ रहे हैं।

शुरू हुई हैवान की शूटिंग

अक्षय कुमार ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- "हम सब ही हैं थोड़े से शैतान…कोई ऊपर से संत, कोई अंदर से हैवान। हैवान का शूट आज से शुरू हो रहा है। आज अपने सबसे पसंदीदा कैप्टन प्रियदर्शन सर के साथ हैवान की शूटिंग शुरू कर रहा हूं। लगभग 18 साल बाद सैफ के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हैवानियत की शुरुआत करते हैं!"

साल 2008 में साथ नजर आए थे अक्षय कुमार और सैफ अली खान

अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान आखिरी बार साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में साथ नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की परफॉर्मेंस औसत से नीचे देखी गई थी। फिल्म में करीना कपूर भी नजर आई थीं।

फिल्म में एक किलर की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय कुमार

हैवान की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म मलयालम फिल्म ओप्पम का रीमेक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक किलर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, सैफ अली खान फिल्म में एक ऐसे शख्स की भूमिका निभा रहे हैं जो दृष्टिहीन हैं और उन्हें कलारिपयाट्टू की कला आती है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी।

