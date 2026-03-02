ये होगी अक्षय कुमार-सैफ अली खान की फिल्म हैवान की कहानी, मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर से भरी
अक्षय कुमार की फिल्म हैवान इस समय खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में सैफ अली खान भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैवान की कहानी क्या होने वाली है? चलिए हम आपको बताते हैं।
अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। इस जोड़ी ने हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दना दन जैसी सफल फिल्में दी हैं। अब ये जोड़ी भूत बंगला और हैवान जैसी फिल्में लेकर आ रही है। भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसकी झलक हाल में शेयर की गई। इसके बाद बॉक्स ऑफिस हैवान दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। फिल्म करीब एक साल से खबरों में बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है मेकर्स अगस्त में फिल्म रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप फिल्म हैवान की कहानी जानते हैं?
फिल्म का प्लॉट
पिछले साल अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू कर दी थी। ये एक संस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी दोनों लीड एक्टर्स के किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती हो। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिटायर्ड जज से जिसने कभी एक आदमी को सजा सुनाई थी। लेकिन अब वो कैदी उस जज से सजा का बदला लेना चाहता है। जज का मर्डर हो जाता है और आरोप लगता है एक अंधे लिफ्टमैन पर।
मर्डरर की तलाश
दरअसल, इस अंधे लिफ्टमैन पर जज को भरोसा होता है। वो अपनी बेटी भी इसी अंधे शख्स की जिम्मेदारी पर छोड़ जाता है। लेकिन जब इस अंधे शख्स को पुलिस जज के मर्डर के इल्जाम में पकड़ती है तब वो असली खूनी की तलाश शुरू करता है। साथ ही जज की बेटी को भी उस कैदी से बचाने की कोशिश करता है। एक अंधे शख्स ने जज के कातिल को देखा है इसी पर फिल्म की कहानी टिकी हुई है। अंधा शख्स ये कैसे साबित कर पाएगा कि वो कातिल को जानता है?
फिल्म को लेकर थ्योरी
एक थ्योरी के मुताबिक फिल्म हैवान में अक्षय कुमार का उस कैसी शख्स के किरदार में नजर आ सकते जो जज का मर्डर करना चाहता है। सैफ अली खान उस अंधे शख्स के किरदार में और जज के किरदार में साउथ एक्टर मोहनलाल नजर आ सकते हैं। फिल्म में उनका कैमियो होने वाला है।
ओप्पम का हिंदी रीमेक
बता दें, साल 2016 मोहनलाल की मलयालम फिल्म ओप्पम आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी प्रियदर्शन ने किया था। अब ओप्पम का हिंदी रीमेक हैवान डायरेक्ट कर रहे हैं। ओप्पम की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस फिल्म में मोहनलाल ने अंधे शख्स का किरदार निभाया था। अब हैवान में उन्हें देखना शानदार होने वाला है।
लेखक के बारे में
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
