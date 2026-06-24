Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भोजपुरी इंडस्ट्री हॉलीवुड से अच्छी…अक्षय कुमार ने की तुलना, बोले-हमें गर्व होना चाहिए

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हाल में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, हॉलीवुड से बेहतर है। एक्टर ने अपने कल्चर पर गर्व करने की बात कही है। एक्टर ये बयान वायरल हो रहा है। अक्षय जल्द वेलकम टू जंगल में नजर आने वाले हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री हॉलीवुड से अच्छी…अक्षय कुमार ने की तुलना, बोले-हमें गर्व होना चाहिए

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है और एक्टर्स फिल्म प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एकदम अलग रोल में नजर आने वाले हैं। उनका एक भोजपुरी गाना भी फिल्माया गया है। इस बीच खिलाड़ी कुमार ने अपने एक बयान में भोजपुरी को हॉलीवुड से बेहतर बता दिया। एक्टर या ये बयान अब वायरल हो रहा है। उनकी ये तुलना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है।

अक्षय ने की तुलना

अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षरा सिंह के साथ ‘घिस घिस’ नाम का भोजपुरी गाना किया है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आगे वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। इसके जवाब में उन्होंने इंडस्ट्री की खूब तारीफ की। अक्षय ने भोजपुरी इंडस्ट्री और हॉलीवुड की तुलना करते हुए ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा, 'भोजपुरी हॉलीवुड से बेहतर है। यह बात मैंने खुद कही है। क्योंकि वे लोग तो यह गाना सुन भी नहीं सकते। उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्होंने ऐसे गाने कभी देखे ही नहीं हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी कई संस्कृतियां हैं। हमारी कई संस्कृतियों में गाने बनाए जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति और अपने देश में मौजूद विविधता पर गर्व होना चाहिए।’

ये भी पढ़ें:इस एक्ट्रेस ने खुश हो कर कोरियोग्राफर सरोज खान को दे दी थीं सोने की चूड़ियां

फिल्म की बड़ी कास्ट

वेलकम टू द जंगल आर्थिक संकट से बाहर निकलने के बाद अब रिलीज हो रही है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे मिलाजुला रिएक्शन मिला। फिल्म में 30 एक्टर्स की बड़ी कास्ट नजर आने वाली है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, श्रेयस तलपडे, तुषार कपूर, आफ़ताब शिवदासानी, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा और सयाजी शिंदे जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है। फिरोज नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म इसी शुक्रवार यानी 26 जून को रिलीज हो रही है।

ये भी पढ़ें:सलीम खान से अलग होते ही जावेद अख्तर ने लिख दी थी इस सुपरहिट फिल्म कहानी

अक्षय ने कम की अपनी फीस?

बता दें, फिल्म लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इस ऐसी रिपोर्ट्स है कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने अपनी फीस कम की है। दूसरे एक्टर्स ने भी फिल्म पूरी करने के लिए डेट्स में एडजस्टमेंट किया है। इस कॉमेडी फिल्म का इंतजार हो रहा है।

ये भी पढ़ें:अजय देवगन का वो गाना जिसे बनाते समय रो पड़े थे म्यूजिक डायरेक्टर
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ajay Devgn Akshay Kumar suniel shetty

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।