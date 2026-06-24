भोजपुरी इंडस्ट्री हॉलीवुड से अच्छी…अक्षय कुमार ने की तुलना, बोले-हमें गर्व होना चाहिए
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हाल में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, हॉलीवुड से बेहतर है। एक्टर ने अपने कल्चर पर गर्व करने की बात कही है। एक्टर ये बयान वायरल हो रहा है। अक्षय जल्द वेलकम टू जंगल में नजर आने वाले हैं।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है और एक्टर्स फिल्म प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एकदम अलग रोल में नजर आने वाले हैं। उनका एक भोजपुरी गाना भी फिल्माया गया है। इस बीच खिलाड़ी कुमार ने अपने एक बयान में भोजपुरी को हॉलीवुड से बेहतर बता दिया। एक्टर या ये बयान अब वायरल हो रहा है। उनकी ये तुलना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है।
अक्षय ने की तुलना
अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षरा सिंह के साथ ‘घिस घिस’ नाम का भोजपुरी गाना किया है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आगे वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। इसके जवाब में उन्होंने इंडस्ट्री की खूब तारीफ की। अक्षय ने भोजपुरी इंडस्ट्री और हॉलीवुड की तुलना करते हुए ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा, 'भोजपुरी हॉलीवुड से बेहतर है। यह बात मैंने खुद कही है। क्योंकि वे लोग तो यह गाना सुन भी नहीं सकते। उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्होंने ऐसे गाने कभी देखे ही नहीं हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी कई संस्कृतियां हैं। हमारी कई संस्कृतियों में गाने बनाए जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति और अपने देश में मौजूद विविधता पर गर्व होना चाहिए।’
फिल्म की बड़ी कास्ट
वेलकम टू द जंगल आर्थिक संकट से बाहर निकलने के बाद अब रिलीज हो रही है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे मिलाजुला रिएक्शन मिला। फिल्म में 30 एक्टर्स की बड़ी कास्ट नजर आने वाली है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, श्रेयस तलपडे, तुषार कपूर, आफ़ताब शिवदासानी, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा और सयाजी शिंदे जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है। फिरोज नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म इसी शुक्रवार यानी 26 जून को रिलीज हो रही है।
अक्षय ने कम की अपनी फीस?
बता दें, फिल्म लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इस ऐसी रिपोर्ट्स है कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने अपनी फीस कम की है। दूसरे एक्टर्स ने भी फिल्म पूरी करने के लिए डेट्स में एडजस्टमेंट किया है। इस कॉमेडी फिल्म का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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