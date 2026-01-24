अक्षय कुमार-रितेश देशमुख ने बनाया फराह खान का मजाक, कहा- दूसरों के घर जाकर…
अक्षय कुमार और रितेश देशमुख जब साथ आते हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। अब दोनों ने साजिद खान के साथ मिलकर फराह खान के व्लॉग्स का मजाक बनाया।
अक्षय कुमार जल्द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम शो के जरिए बतौर होस्ट वापसी करने वाले हैं। इस शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें साजिद खान, और रितेश देशमुख साथ में आते हैं और इस दौरान वे फराह खान के कुकिंग व्लॉग्स का मजाक बनाते हैं। फराह ने अब इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है।
अक्षय और रितेश ने क्या बनाया मजाक
प्रोमो में अक्षय, साजिद के अस्पताल के बिल पढ़ते हैं क्योंकि हाल ही में साजिद का एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था और उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसका टोटल कॉस्ट 20 लाख रुपये था। अक्षय इस पर मजाक बनाते हैं कि वह चाहते हैं कि साजिद शो से कम से कम 20 लाख रुपये तो जीते। तब साजिद बोलते हैं कि मुझे जीतना ही होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अस्पताल के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं।
दूसरों के घर जा-जाकर कमा रही पैसे
अक्षय फिर बोलते हैं कि मुझे पता है तेरे पास एक बहन भी है जो पैसा बहुत कमाती है। तभी रितेश बोलते हैं कि लोगों के घर में जा-जाकर कमा रही है। इस पर साजिद बोलते हैं खाना पका-पका कर। रितेश फिर बोलते हैं कि खाना भी पका रही है और लोगों को भी पका रही है।
फराह ने जानें इस पर क्या रिएक्शन दिया
दरअसल, तीनों मिलकर फराह खान के व्लॉग्स का मजाक बना रहे थे जिसमें वह सेलेब्स के घर जाकर कुकिंग करती हैं। इस प्रोमो को फराह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा कि मेरे पास एक ही शब्द है...कमीनों। उन्होंने अक्षय, रितेश और साजिद को भी टैग किया है।
फराह ने बताया था यूट्यूब से खूब कर रही हैं कमाई
बता दें कि फराह ने कुछ दिनों पहले सोहा अली खान के पॉडकास्ट में कहा था कि वह व्लॉगिंग से काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि वह फिल्मों से जितना कमाती थीं, उससे ज्यादा व्लॉग्स के जरिए कमाती थीं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वह एग्जैक्ट कितना कमाती हैं। लेकिन उन्होंने यह बताया कि यूट्यूब की कमाई से उनके कुक दिलीप का सारा कर्जा खत्म हो गया।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।