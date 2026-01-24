Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Riteish Deshmukh Poke Fun At Farah Khan Cooking Vlogs Say Dusro Ke Ghar Jaakar Kama Rahi Hai
अक्षय कुमार-रितेश देशमुख ने बनाया फराह खान का मजाक, कहा- दूसरों के घर जाकर…

अक्षय कुमार-रितेश देशमुख ने बनाया फराह खान का मजाक, कहा- दूसरों के घर जाकर…

संक्षेप:

अक्षय कुमार और रितेश देशमुख जब साथ आते हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। अब दोनों ने साजिद खान के साथ मिलकर फराह खान के व्लॉग्स का मजाक बनाया।

Jan 24, 2026 09:26 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्षय कुमार जल्द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम शो के जरिए बतौर होस्ट वापसी करने वाले हैं। इस शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें साजिद खान, और रितेश देशमुख साथ में आते हैं और इस दौरान वे फराह खान के कुकिंग व्लॉग्स का मजाक बनाते हैं। फराह ने अब इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अक्षय और रितेश ने क्या बनाया मजाक

प्रोमो में अक्षय, साजिद के अस्पताल के बिल पढ़ते हैं क्योंकि हाल ही में साजिद का एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था और उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसका टोटल कॉस्ट 20 लाख रुपये था। अक्षय इस पर मजाक बनाते हैं कि वह चाहते हैं कि साजिद शो से कम से कम 20 लाख रुपये तो जीते। तब साजिद बोलते हैं कि मुझे जीतना ही होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अस्पताल के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं।

दूसरों के घर जा-जाकर कमा रही पैसे

अक्षय फिर बोलते हैं कि मुझे पता है तेरे पास एक बहन भी है जो पैसा बहुत कमाती है। तभी रितेश बोलते हैं कि लोगों के घर में जा-जाकर कमा रही है। इस पर साजिद बोलते हैं खाना पका-पका कर। रितेश फिर बोलते हैं कि खाना भी पका रही है और लोगों को भी पका रही है।

फराह ने जानें इस पर क्या रिएक्शन दिया

दरअसल, तीनों मिलकर फराह खान के व्लॉग्स का मजाक बना रहे थे जिसमें वह सेलेब्स के घर जाकर कुकिंग करती हैं। इस प्रोमो को फराह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा कि मेरे पास एक ही शब्द है...कमीनों। उन्होंने अक्षय, रितेश और साजिद को भी टैग किया है।

ये भी पढ़ें:सोने से पहले बिस्तर गीला कर देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने बताई बीवी की खुराफात

फराह ने बताया था यूट्यूब से खूब कर रही हैं कमाई

बता दें कि फराह ने कुछ दिनों पहले सोहा अली खान के पॉडकास्ट में कहा था कि वह व्लॉगिंग से काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि वह फिल्मों से जितना कमाती थीं, उससे ज्यादा व्लॉग्स के जरिए कमाती थीं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वह एग्जैक्ट कितना कमाती हैं। लेकिन उन्होंने यह बताया कि यूट्यूब की कमाई से उनके कुक दिलीप का सारा कर्जा खत्म हो गया।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
farah khan Akshay Kumar riteish deshmukh अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।