अक्षय कुमार ने बताई 38 साल पुरानी आदत, पूड़ी-जलेबी सब खाते हैं, पार्टी में बनाते हैं लोगों को बेवकूफ

अक्षय कुमार ने बताया कि वह आज भी सामान्य जिंदगी जीते हैं। बर्फी से लेकर जलेबी तक हर वो चीज खाते हैं जो उनका मन करता है, लेकिन एक नियम का सख्ती से फॉलो करते हैं।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन को लेकर कितने सख्त हैं यह बात तो सभी को मालूम है, लेकिन हाल ही में उन्होंने मिठाई को लेकर उनके प्यार, उनकी डाइटिंग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और कुछ ऐसी शरारती आदतों के बारे में बताया, जो ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होंगी। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह जलेबी से लेकर छोले पूड़ी तक सब कुछ खाते हैं। खिलाड़ी कुमार ने अपना एक ऐसा नियम भी बताया जिसे वो तब से फॉलो कर रहे हैं जब वो 20 साल के हुआ करते थे।

पूड़ी से लेकर बर्फी तक सब खाते हैं अक्षय कुमार ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बताया, "मैं छोले पूड़ी खाता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पूरे वक्त कैलोरी गिनते रहते हैं या प्रोटीन लेने के बारे में सोचते हैं। मैं एक सामान्य जिंदगी जीता हूं, भले ही कोई इस पर यकीन करे या ना करे। आज तक मैं जलेबी और बर्फी खाता हूं, मेरा जो मन करता है मैं खाता हूं।" अक्षय कुमार ने बताया कि एक चीज जिसे वो हमेशा फॉलो करते हैं वो है शाम को 6.30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना।

सालों से फॉलो कर रहे हैं यह नियम खिलाड़ी कुमार ने बताया, "मैं शाम को 6.30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता हूं। जो खाना है सूरज ढलने से पहले खा लो।" अक्षय कुमार ने कहा, "जब मैं 20 साल का था तब से लेकर आज तक मैं यह नियम फॉलो कर रहा हूं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि किसी दोस्त का जन्मदिन होता है या कोई और मौका होता है, तब आप थोड़ा सा केक औपचारिकता के लिए चख सकते हैं।" बता दें कि अक्षय कुमार की उम्र अभी 58 साल है। यानि वो यह आदत 38 साल से फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड पार्टियों में जाना पसंद नहीं करने वाले अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि कैसे वह पार्टियों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।