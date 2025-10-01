Akshay Kumar Reveals His Diet and Fasting Secrets and Party Quirky Habits अक्षय कुमार ने बताई 38 साल पुरानी आदत, पूड़ी-जलेबी सब खाते हैं, पार्टी में बनाते हैं लोगों को बेवकूफ, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Reveals His Diet and Fasting Secrets and Party Quirky Habits

अक्षय कुमार ने बताई 38 साल पुरानी आदत, पूड़ी-जलेबी सब खाते हैं, पार्टी में बनाते हैं लोगों को बेवकूफ

अक्षय कुमार ने बताया कि वह आज भी सामान्य जिंदगी जीते हैं। बर्फी से लेकर जलेबी तक हर वो चीज खाते हैं जो उनका मन करता है, लेकिन एक नियम का सख्ती से फॉलो करते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
अक्षय कुमार ने बताई 38 साल पुरानी आदत, पूड़ी-जलेबी सब खाते हैं, पार्टी में बनाते हैं लोगों को बेवकूफ

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन को लेकर कितने सख्त हैं यह बात तो सभी को मालूम है, लेकिन हाल ही में उन्होंने मिठाई को लेकर उनके प्यार, उनकी डाइटिंग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और कुछ ऐसी शरारती आदतों के बारे में बताया, जो ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होंगी। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह जलेबी से लेकर छोले पूड़ी तक सब कुछ खाते हैं। खिलाड़ी कुमार ने अपना एक ऐसा नियम भी बताया जिसे वो तब से फॉलो कर रहे हैं जब वो 20 साल के हुआ करते थे।

पूड़ी से लेकर बर्फी तक सब खाते हैं

अक्षय कुमार ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बताया, "मैं छोले पूड़ी खाता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पूरे वक्त कैलोरी गिनते रहते हैं या प्रोटीन लेने के बारे में सोचते हैं। मैं एक सामान्य जिंदगी जीता हूं, भले ही कोई इस पर यकीन करे या ना करे। आज तक मैं जलेबी और बर्फी खाता हूं, मेरा जो मन करता है मैं खाता हूं।" अक्षय कुमार ने बताया कि एक चीज जिसे वो हमेशा फॉलो करते हैं वो है शाम को 6.30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना।

सालों से फॉलो कर रहे हैं यह नियम

खिलाड़ी कुमार ने बताया, "मैं शाम को 6.30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता हूं। जो खाना है सूरज ढलने से पहले खा लो।" अक्षय कुमार ने कहा, "जब मैं 20 साल का था तब से लेकर आज तक मैं यह नियम फॉलो कर रहा हूं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि किसी दोस्त का जन्मदिन होता है या कोई और मौका होता है, तब आप थोड़ा सा केक औपचारिकता के लिए चख सकते हैं।" बता दें कि अक्षय कुमार की उम्र अभी 58 साल है। यानि वो यह आदत 38 साल से फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड पार्टियों में जाना पसंद नहीं करने वाले अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि कैसे वह पार्टियों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।

पार्टी में बनाते हैं लोगों को बेवकूफ

अक्की ने कहा, "कई बार मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, क्योंकि वो मुझे ड्रिंक पकड़ा देते हैं। मैं उनके साथ चीयर्स करता हूं, लेकिन फिर मौका मिलते ही फेंक देता हूं, क्योंकि मुझे इसे पीने में कोई मजा नहीं आता।" वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर सु्र्खियों में हैं। फिल्म में अक्षय के साथ-साथ अरशद वारसी ने भी अहम किरदार निभाया है।

Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।