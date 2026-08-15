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अक्षय कुमार ने हाथ में तिरंगा पकड़ने से पहले निकाले जूते, एक्टर के अंदाज ने जीता लोगों का दिल

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की वजह से अक्षय कुमार की जमकर तारीफ भी हो रही है। आइए जानते हैं क्या है सोशल मीडिया के इस वायरल वीडियो में क्या दिखा?

Akshay Kumar praised by social media
अक्षय कुमार की हो रही तारीफ

आज यानी 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में खिलाड़ी कुमार के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। इस वायरल वीडियो पर अक्षय कुमार की जमकर तारीफ हो रही है। आइए जानते हैं वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने ऐसे मनाया स्वतंत्रता दिवस

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आज सुबह मुंबई के एक ग्राउंड में क्रिकेट पहुंचे। इस मैच के बीच अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ समेत बाकी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते नजर आए। इसी मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार हाथ में तिरंगा लेकर कुर्सी पर चढ़ते हैं। वहीं, उनके आसपास खड़े लोग जन गण मन गाते नजर आ रहे हैं।

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अक्षय कुमार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस वायरल वीडियो में जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये था कि हाथ में तिरंगा लेने से पहले अक्षय ने अपने जूते निकाले। जूते निकालने के बाद वो कुर्सी पर चढ़े और फिर तिरंगा हाथ में लिया। अक्षय का ये अंदाज लोगों को पसंद आ गया है।

सोशल मीडिया को पसंद आया अक्षय का अंदाज

एक यूजर ने अक्षय की वीडियो शेयर करते हुए लिखा- चूंकी वहां झंडे को ऊंचाई पर फहराने के लिए कोई पोल नहीं था इसलिए अक्षय ने सबसे पहले तिरंग के सम्मान में अपने जूते उतारे, फिर झंडे को हाथों में थामकर कुर्सी पर खड़े हो गए। यूजर ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को सच्चा देशभक्त बताया।

अक्षय कुमार ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

बता दें, अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया- हमारे तिरंगे की शान यूं ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आंख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!

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अक्षय की अपकमिंग फिल्में

अक्षय कुमार के काम की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज हुई थी। वहीं, जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म हैवान सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हैवान में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान नजर आएंगे। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। हैवान 11 सितंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा, अक्षय कुमार रोहित शेट्टी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रैंचाइजी गोलमाल 5 का भी हिस्सा होंगे।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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