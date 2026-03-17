LPG सिलेंडर की किल्लत पर अक्षय कुमार बोले- मेरी बीवी ने 2 इंडक्शन ऑर्डर किए हैं
पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अब अक्षय कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है।
पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो किल्लत हो रही है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब अक्षय कुमार ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, अक्षय हाल ही में बीएमसी के हेडक्वार्टर में गए और इस दौरान उन्होंने मुंबई क्लीन लीग की अनाउंसमेंट की।
अक्षय ने क्या कहा एलपीजी सिलेंडर को लेकर
मीडिया से बात करते हुए अक्षय से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘अभी तक तो नहीं है कोई दिक्कत। मेरी पत्नी ने कल ही 2 इंडक्शन ऑर्डर किए हैं। वो घर पर पहुंचे हैं नहीं अब तक, वो मुझे नहीं पता।’
अक्षय अब प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है भूत बंगला। वह बोले, ‘मैं शूटिंग से ब्रेक लेकर यहां आया हूं क्योंकि ये मुद्दा काफी जरूरी है। हमें आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए।’
धुरंधर की तारीफ की थी
बता दें कि अक्षय ने कुछ दिनों पहले धुरंधर की तारीफ भी की थी। वह बोले थे, ‘धुरंधर एक फुल एक्शन फिल्म है। लोगों को बहुत पसंद आई है और सबने काफी एंजॉय किया। वहीं फिर इसमें रणवीर सिंह हैं जिन्होंने इन्टेंस एक्शन सीन किए हैं और उनकी एनर्जी काफी हाई थी। उन्होंने एंग्री यंग मैन की पूरी इमेज बनाए रखी। तो सब बदलता रहता है। अब हॉरर कॉमेडी का टाइम चल रहा है। लोगों को हॉरर कॉमेडी पसंद आई थी। स्त्री बड़ी हिट थी। सब बदलता रहता है और हम नहीं जानते दर्शकों को अब आगे क्या पसंद आएगा।’
अक्षय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
बता दें कि अक्षय अब भूत बंगला के अलावा रोहित शेट्टी वेलकम टू द जंगल, हैवान, हेरा फेरी 3 और गोलमाल 5 में नजर आएंगे। वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई स्टार्स हैं। हेरा फेरी 3 में वह सुनील और परेश रावल के साथ नजर आएंगे। वहीं हैवान में सैफ अली खान और अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। गोलमाल 5 में वह पूरी कास्ट अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू के साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैवान और गोलमाल 5 में वह नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे।
भूत बंगला रिलीज डेट
भूत बंगला अब 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय के साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव अहम किरदार में हैं। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है।
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